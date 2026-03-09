Pawłowski o pracy w młodym wieku. Stracił dzieciństwo przez rolę w "Rodzince.pl"?

W ubiegłym roku serial "Rodzinka.pl" powrócił na antenę, a wiosną 2026 roku kolejny przedstawiciel rodziny Boskich dołączył do obsady programu "Taniec z gwiazdami". Mateusz Pawłowski podjął się wyzwania i wspólnie z Klaudią Rąbą walczą aktualnie o kryształową kulę 18. edycji najpopularniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Za młodym aktorem już drugi odcinek show. Za oba dotąd zaprezentowane tańce 21-latek otrzymał 26 punktów.

Mateusz Pawłowski w "Tańcu z gwiazdami"

W materiale poprzedzającym taniec wystąpiła Małgorzata Kożuchowska, czyli serialowa mama Mateusza i jego prawdziwa mama. Kobieta przyznała, że regularnie dopytywała swojego syna, czy aby na pewno chce on wciąż grać w popularnej produkcji. Warto bowiem zauważyć, że Mateusz pojawił się na jej planie jako mały chłopiec, miał zaledwie siedem lat. Czy dziś, patrząc z perspektywy dorosłego mężczyzny, studenta, czuje, że granie w serialu zabrało mu coś z dzieciństwa? Pawłowski odpowiedział również na pytanie, czy na którymś z etapów swojego życia poczuł, iż odbiła mu sodówka.

Mateusz Pawłowski o utraconym dzieciństwie

Pawłowski o utracie dzieciństwa

Mateusz w rozmowie z Eską wypowiedział się na temat pracy w bardzo młodym wieku. Aktor przyznał, że ma świadomość, iż jego życie wyglądało nieco inaczej, ale dzięki takim wyborom, na jakie postawił, mógł doświadczyć wielu innych rzeczy niż jego rówieśnicy.

Wydaje mi się, że każda decyzja w życiu jest wyborem. Nawet jak wybieramy taką ścieżkę, w tym przypadku kariery aktorskiej, rezygnujemy z większej ilości czasu spędzonej w szkole. Z drugiej strony zyskujemy bardzo dużo nie zyskali, będąc cały czas w tej szkole, idąc tym samym tokiem rozwoju. Coś za coś, takie jest życie - powiedział w rozmowie z Eską.

Dopytany o to, co jest najważniejsze w prowadzeniu dziecięcej kariery, dodał:

Chłodna głowa, żeby sodówa nie strzeliła do głowy. Być sobą, mieć bardzo silne ja, dbać o nie i je pielęgnować, żeby nie zaprzepaścić tego, nie kierować się ocenami innych ludzi, tylko iść w zaparte. Wiem, że to brzmi ckliwie, ładnie, ale z mojej perspektywy wydaje mi się, że to jest taki core.

Mateusz zapewnił też, że jemu sukces nie zawrócił w głowie.

Nie wydaje mi się, nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś innego człowieka, vo robię coś innego, niż reszta moich rówieśników.

