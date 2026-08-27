ME siatkarek. Z kim zagrają biało-czerwone w kolejnej rundzie?

Polki pewnie zmierzają do fazy pucharowej

Reprezentacja Polski odniosła czwarte zwycięstwo w turnieju. Polskie siatkarki pokonały w Stambule zespół Niemiec w trzech setach. Dzięki tej wygranej zawodniczki zagwarantowały sobie co najmniej drugą pozycję w tabeli grupy A. O ostatecznym układzie czołówki zadecyduje piątkowy mecz przeciwko reprezentacji Turcji. Będzie to kluczowe starcie o pierwsze miejsce przed kolejną rundą.

Rozstrzygnięcia w innej grupie wyłoniły już potencjalne rywalki biało-czerwonych. W kolejnym etapie Polki zagrają z trzecią lub czwartą drużyną z grupy C. Zawodniczki z Portugalii pokonały Rumunię 3:2 i zajęły ostatecznie czwarte miejsce. Niezależnie od wyników piątkowych spotkań Portugalki nie zmienią swojej lokaty w tabeli. Z kolei w Baku Holandia stoczy bezpośredni bój z Azerbejdżanem o drugą pozycję.

Znamy pary pucharowe w drugiej części drabinki

Zmagania grupowe w innej części turnieju dobiegły końca. Cztery najlepsze ekipy rywalizujące dotychczas w Goeteborgu przeniosą się do Brna. To właśnie w tym czeskim mieście odbędą się mecze jednej ósmej oraz jednej czwartej finału. W Szwecji gospodynie przegrały decydujący mecz o drugie miejsce z Francuzkami 1:3. Nawet rewelacyjna postawa Isabelle Haak i zdobyte przez nią 39 punktów nie odwróciły losów spotkania.

Organizatorzy potwierdzili już układ par w fazie pucharowej rozgrywanej w Brnie. Włoszki zmierzą się z Bułgarkami, natomiast Francuzki zagrają przeciwko Greczynkom. Czeszki podejmą na własnym terenie Szwedki, a Serbki będą rywalizować z Chorwatkami. Wszystkie te spotkania zostały zaplanowane na najbliższą niedzielę oraz poniedziałek. Dokładne godziny poszczególnych meczów zostaną oficjalnie ogłoszone w późniejszym terminie.