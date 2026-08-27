Polska gromi Izrael w Rydze. Awans do MŚ coraz bliżej

Historyczna szansa biało-czerwonych

Biało-czerwoni walczą o trzeci w historii występ na koszykarskim mundialu. W 1967 roku w Urugwaju Polska zajęła piąte miejsce. W 2019 roku podczas turnieju w Chinach nasza kadra uplasowała się na ósmej pozycji.

Teraz Polacy są na doskonałej drodze do awansu na mistrzostwa świata, które odbędą się w Katarze w 2027 roku. Biało-czerwoni wygrali dotąd wszystkie siedem spotkań w trwających eliminacjach i z pewnością przewodzą tabeli grupy K.

Kiedy zagrają z mistrzami świata?

Kolejnym przeciwnikiem polskiej reprezentacji będą obrońcy tytułu mistrzów świata i Europy. W najbliższą niedzielę w Trójmieście o godzinie 14:45 Polska zmierzy się z zespołem Niemiec.

Niemcy również świetnie rozpoczęli drugi etap eliminacji. Przed własną publicznością pokonali oni Holendrów 99:83. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Dennis Schroeder z Charlotte Hornets, który zdobył 23 punkty i dołożył 6 asyst.

Zasady kwalifikacji na mundial

W europejskich eliminacjach startowały 32 drużyny, które początkowo rywalizowały w ośmiu grupach. Po trzy najlepsze zespoły awansowały do drugiego etapu, tworząc cztery sześciozespołowe grupy, z zaliczeniem wyników z pierwszej fazy.

Zmagania w drugiej rundzie eliminacji rozpoczęły się w sierpniu 2026 roku i potrwają do marca 2027 roku. Bilety na turniej finałowy do Kataru zdobędą po trzy najlepsze drużyny z każdej z czterech nowo utworzonych grup.