Nie żyje Peter Cullen. Gwiazdor serii "Transformers" miał 85 lat

Peter Cullen nie żyje. Gwiazdor "Transformers" zmarł w wieku 85 lat

Peter Cullen zmarł w środę 26 sierpnia 2026 roku, przyczyna śmierci nie jest obecnie znana. Wiemy, że 85-letni aktor odszedł w spokoju, otoczony rodziną. Bliscy zmarłego wydali oficjalne oświadczenie:

Tajemnice gwiazd telewizji i estrady lat 90. Trafankowska, Kaczmarski, Skrybant-Dziewiątkowska i Butruk. Niezapomniani

Peter Cullen odszedł spokojnie, otoczony kochającą rodziną i trwale zapisany w sercach licznych przyjaciół oraz niezliczonych fanów na całym świecie. Rodzina prosi, by uczcić jego niezwykłe dziedzictwo, służąc swojej społeczności, przewodząc innym z empatią, uczciwością i lojalnością, a także zawsze pamiętając: "bądź na tyle silny, by móc być delikatnym" - podaje TMZ.

Nie tylko "Transformers". Peter Cullen miał w dorobku inną kultową produkcję

Peter Cullen urodził się w 1941 roku Montrealu i był jednym z pierwszych absolwentów kanadyjskiej National Theatre School. Karierę aktorską rozpoczął w teatrze, później "przeniósł się" na ekran, a w tak zwanym międzyczasie spełniał się też jako spiker radiowy.

Najpopularniejszą rolą Petera Cullena był Optimus Prime w serii "Transformers", z którą kanadyjski aktor związany był przez przeszło 40 lat. Namówiony przez brata udał się na casting i zadebiutował w serialu animowanym "Transformers" emitowanym w latach 1984-1987. Następnie Prime przemówił jego głosem w filmowej kontynuacji "The Transformers: The Movie" z 1986 roku, a potem przez lata 2007-2023 również w aktorskich wersjach.

W swoim dorobku Peter Cullen ma również "Nowe przygody Kubusia Puchatka" i jego kontynuacje, gdzie użyczył głosu Kłapouchemu, a także m.in. "King Konga" (1976), "Gremliny rozrabiają" (1984), "Predatora" (1987), "Smerfy" (1981 - 1990) oraz "Kacze opowieści" (1987 - 1990).

PRZECZYTAJ TEŻ: Tak Dolly Parton wyglądała w młodości. Uważano ją za seksbombę! [ZDJĘCIA]