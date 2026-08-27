El. MŚ koszykarzy. Polacy rozbili Izrael na neutralnym terenie

Zwycięstwo odniesione na neutralnym terenie

Spotkanie otwierające drugi etap eliminacji mistrzostw świata Katar 2027 zakończyło się zdecydowanym triumfem polskiej kadry. Ze względu na trudną sytuację geopolityczną, rywalizacja odbyła się w Rydze bez udziału kibiców. Decyzję o przeniesieniu meczu wydała wcześniej światowa federacja FIBA.

Od samego początku na parkiecie dominował kapitan Mateusz Ponitka. Polski lider zanotował znakomity występ, zdobywając 24 punkty, a także dorzucając 9 asyst, 6 zbiórek i 4 bloki. W pierwszej połowie ogromne wsparcie w ataku zapewnił również Andrzej Pluta, który rzucał ze stuprocentową skutecznością.

Kto poprowadził polską kadrę do triumfu?

Druga połowa toczyła się pod wyraźne dyktando koszykarzy prowadzonych przez trenera Igora Milicicia. Znaczącą rolę w ofensywie odegrali Aleksander Balcerowski i Jordan Loyd, zdobywając po 18 punktów dla polskiego zespołu. Dla reprezentacyjnego środkowego, Aleksandra Balcerowskiego, był to wyjątkowy, setny występ w narodowych barwach.

W czwartej kwarcie rywale zdołali zniwelować stratę do dziesięciu oczek, jednak interwencja sztabu szkoleniowego szybko opanowała sytuację. Biało-czerwoni przewodzą w tabeli grupy K, notując siódmą wygraną z rzędu w obecnych eliminacjach. W najbliższą niedzielę w Trójmieście zagrają niezwykle wymagające spotkanie z mistrzami świata, reprezentacją Niemiec.