Zaskakujący gest przed Pałacem Buckingham po śmierci Dolly Parton. Muzyka country zabrzmiała w Londynie

Gwardia królewska zagrała hit Dolly Parton przed Pałacem Buckingham

Dolly Parton odeszła 25 sierpnia we wtorek, mając 80 lat. Artystka zmarła po krótkiej chorobie nowotworowej. Ta informacja natychmiast wywołała fale smutku wśród rzeszy fanów oraz całego środowiska artystycznego. Pamięć legendy uczczono w wielu zakątkach globu, a do tego grona dołączyła również brytyjska rodzina królewska. W stolicy Wielkiej Brytanii zaprezentowano niecodzienny hołd, który z pewnością zadziwił turystów i londyńczyków zgromadzonych przed siedzibą monarchy.

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Muzycy z Gwardii Coldstream postanowili upamiętnić zmarłą gwiazdę w wyjątkowy sposób. Podczas uroczystej zmiany warty pod Pałacem Buckingham, standardowe wojskowe rytmy zostały zastąpione przez melodie Dolly Parton.

Ubrani w swoje słynne czerwone mundury oraz wysokie niedźwiedzie czapki, członkowie orkiestry zagrali własną aranżację utworu „9 to 5”. Ten potężny hit z 1980 roku został zaprezentowany licznie zgromadzonej publiczności tuż przed główną rezydencją króla.

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Ten symboliczny krok ze strony królewskich gwardzistów to szczególny hołd dla piosenkarki. Odśpiewanie tak słynnego szlagieru przed londyńskim pałacem stanowiło mocny dowód na wielki wpływ Dolly Parton na światową scenę kulturalną oraz docenienie jej trwającej ponad 60 lat kariery.

Spotkanie Dolly Parton z królową Elżbietą II

Piosenkarka raczej nie dążyła do zacieśniania więzi z londyńskim pałacem, jednak w jej życiorysie znajdziemy kilka ciekawych momentów związanych z rodem Windsorów. W 2023 roku gwiazda, tłumacząc się brakiem czasu, musiała odrzucić zaproszenie na popołudniową herbatkę, które wystosowała do niej księżna Kate.

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Znacznie wcześniej odbyło się za to jej słynne spotkanie z Elżbietą II. W 1977 roku Parton wzięła udział w uroczystej gali Royal Variety Show w Glasgow, zorganizowanej z okazji Srebrnego Jubileuszu panowania królowej.

Dolly Parton stresowała się przed spotkaniem z monarchinią

Interesujące jest to, że piosenkarka dowiedziała się o swoim występie dla królowej dopiero podczas lotu do Wielkiej Brytanii. Jak później relacjonowała, czuła się wtedy niczym małe dziecko, którego marzenie o spotkaniu prawdziwej monarchini właśnie się realizuje.

Nawet przy jej ogromnej popularności, spotkanie twarzą w twarz z Elżbietą II wywołało u artystki ogromny stres. Dolly Parton bała się, że podczas krótkiej wymiany zdań zaliczy wpadkę i nie ukłoni się zgodnie z zasadami. Królowa jednak błyskawicznie rozładowała atmosferę. Przywitała gwiazdę za kulisami koncertu niezwykle serdecznie, pokazując, że można odejść od sztywnych reguł.

Teraz, tuż po odejściu Dolly Parton, utwory gigantki muzyki country znowu zabrzmiały przy Pałacem Buckingham. Tym razem był to wzruszający hołd oddany przez Gwardię Królewską piosenkarce, której twórczość od pokoleń zachwyca rzesze fanów na całym świecie.

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