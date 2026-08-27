El. MŚ koszykarzy. Polska pokonała Izrael w Rydze

Gdzie odbył się mecz z Izraelem?

Spotkanie odbyło się w czwartek w Rydze, stolicy Łotwy. Była to decyzja FIBA, podyktowana obecną sytuacją geopolityczną w Izraelu. Mecz rozegrano bez udziału publiczności.

Biało-czerwoni od początku kontrolowali przebieg gry, wychodząc na prowadzenie w pierwszej kwarcie. Świetnie zaprezentował się kapitan Mateusz Ponitka, który napędzał ataki polskiej drużyny.

Kto wyróżnił się na parkiecie?

Do przerwy Polacy wygrywali walkę pod koszami i notowali dobrą skuteczność rzutów za trzy punkty. Andrzej Pluta, MVP sezonu zasadniczego ekstraklasy, zdobył 11 punktów bez żadnego pudła w pierwszej połowie.

W drugiej części gry aktywni byli Aleksander Balcerowski i Jordan Loyd. Dla Balcerowskiego był to setny występ w kadrze, który ukoronował zdobyciem 18 punktów. Polacy utrzymywali wysoką, kilkunastopunktową przewagę do końca spotkania.