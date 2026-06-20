Lato z Radiem i Telewizją Polską. Maryla Rodowicz, Doda i Michał Szpak - kto jeszcze wystąpi 20 czerwca?

Lato z Radiem i Telewizją Polską. Jakie gwiazdy wystąpią na scenie w Bielsku-Białej?

Inauguracyjne widowisko zaplanowano na terenie lotniska w Aleksandrowicach. Publiczność usłyszy najpopularniejsze letnie hity, które zaśpiewają zarówno weterani rodzimej estrady, jak i obiecujący młodzi wykonawcy. Wśród zaproszonych muzycznych gwiazd znalazły się między innymi Maryla Rodowicz, Doda, Izabela Trojanowska oraz Michał Szpak. Oprócz nich na scenie zaprezentują się Filip Lato, Kaeyra, Sonia Maselik oraz Dominik Czuż. Nie zabraknie także uwielbianych zespołów, takich jak Big Day, Tabu, Psio Crew oraz Formacja Nieżywych Schabuff. Całe rozrywkowe wydarzenie poprowadzi czwórka prezenterów, czyli Gabi Drzewiecka, Magdalena Pecka, Roman Czejarek i Filip Antonowicz.

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Ekipa "Pytania na śniadanie" rusza w plenerową trasę koncertową

Poranny program włącza się w letnią akcję i przygotowuje dla swoich odbiorców mnóstwo atrakcji w dwunastu miastach od samych godzin porannych. Przez cały urlopowy sezon ekipa śniadaniówki zamierza podróżować po najróżniejszych zakątkach kraju. Dziennikarze spotkają się z lokalną społecznością, przybliżając fascynujące opowieści, interesujących mieszkańców i regionalne obyczaje.

Pierwszym przystankiem na tej festiwalowej mapie będzie urokliwe Bielsko-Biała, nazywane często przez turystów Małym Wiedniem. Górska miejscowość słynie w całej Polsce z kultowego samochodu marki Fiat 126p oraz uwielbianych animacji. To właśnie z tego malowniczego miejsca ekipa telewizyjna rozpocznie swoją wakacyjną podróż obfitującą w pasjonujące rozmowy.

W plenerowym studiu pojawią się znajomi tenisistki Mai Chwalińskiej, by opowiedzieć o początkach jej sportowej drogi na bielskich kortach. Widzowie usłyszą również o romantycznej historii braci Golec, ponieważ Edyta i Łukasz zdradzą szczegóły swoich pierwszych randek w tym mieście. Z kolei królowa polskiej piosenki, Maryla Rodowicz, ujawni rąbka tajemnicy na temat specjalnych niespodzianek przygotowanych z okazji inauguracji trasy.

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Dziennikarze przyjrzą się jedynej krajowej formacji wykonującej skoki spadochronowe w rejonach górskich, a także zaprezentują zwyczaje związane z tradycyjnymi góralskimi zaślubinami. Przed kamerami wystąpi ponadto najsłynniejszy w naszym kraju ekspert zajmujący się tropieniem wilków. O rozrywkową stronę poranka zadbają muzycy z zespołów Big Day i Formacja Nieżywych Schabuff, wokaliści Dominik Czuż i Kaeyra, a także Olga Łasak i niezastąpiony komik Michał Kempa. Pojawi się również akcent nostalgiczny w postaci Reksia, czyli sympatycznego animowanego psa z łatką na uchu.

Dziennikarze stacji TVP Info odwiedzą letnie koncerty

Stacja informacyjna publicznego nadawcy również wysyła swoich reporterów w teren, aby na bieżąco pokazywać kulisy przygotowań, rozmawiać z artystami oraz festiwalową publicznością. Wspólnie z nimi podróżować będą twórcy formatu "Polska na tak", którzy zaprezentują odwiedzane miasta oczami samych mieszkańców. Bielskie wydanie programu poprowadzą Mateusz Jędraś i Agnieszka Górniakowska, zapraszając do rozmowy lokalnych twórców, sportowców, aktorów i reprezentantów klubu tenisowego Mai Chwalińskiej. Na terenie imprezy stanie dodatkowo specjalna strefa programu "Teleexpress", celebrująca z atrakcjami czterdziestolecie istnienia tej kultowej popołudniowej audycji.

Polskie Radio przygotowało mnóstwo atrakcji dla całych rodzin

Radiowcy zaplanowali dla uczestników całodzienną porcję rozrywki na świeżym powietrzu. Plenerowe studio zlokalizowane na terenie Lotniska Bielsko-Biała Aleksandrowice wystartuje już o godzinie 9:00 rano z kultową audycją. Gospodarzami tego przedpołudniowego pasma zostali doświadczeni dziennikarze, czyli Dagmara Kowalska oraz Roman Czejarek.

Przed mikrofonami zasiądzie plejada interesujących gości związanych z miastem i okolicami. Jarosław Ciołek przybliży sekrety Studia Filmów Rysunkowych, w którym powstał "Reksio", "Bolek i Lolek" oraz "Baltazar Gąbka", natomiast Adam Przychodzień zaprezentuje zbiory Muzeum Fiata 126p. Słuchacze dowiedzą się od Konrada Drewniaka, w jaki sposób produkcja popularnych "maluchów" ukształtowała lokalne kulinaria. Historyk i przewodnik Jacek Kachel zdradzi anegdoty o istniejącym od 1890 roku Teatrze Polskim, a Dominik Domiszewski z miejskiego schroniska przy ulicy Reksia 44 poruszy ważny temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Z kolei przewodnik górski Jakub Krajewski poleci w studiu najlepsze trasy na Klimczok i Szyndzielnię. Reporterzy radiowej Jedynki odwiedzą korty klubu BKT Advantage, by porozmawiać o sukcesach Mai Chwalińskiej po rewelacyjnym turnieju French Open w Paryżu. Mateusz Jędraś opowie o współpracy telewizji i radia w ramach akcji "Polska na tak!", a na antenie pojawią się komunikaty o atrakcjach i stoisku Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

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W samo południe wystartuje edukacyjne wydarzenie plenerowe zatytułowane "Z życia wzięte". Organizatorzy przygotowali fascynujące eksperymenty naukowe dla rodzin oraz specjalną grę "AUDIONAUCI", polegającą na wirtualnym przemierzaniu radiowych archiwów w galaktycznym labiryncie. Pasjonaci zagadek przetestują swoje detektywistyczne umiejętności w dedykowanym Escape Roomie. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w licznych grach zespołowych, konkursach, sprawdzić się w symulatorze jazdy samochodem i potrenować taniec pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Popołudniowy blok rozpocznie się o godzinie 14:00 programem "Muzyczne Lato z Radiem", którego gospodarzem został Marcin Kusy. W trakcie tej audycji Marcin Wojciechowski zaprezentuje słuchaczom swój muzyczny felieton o historiach kryjących się za znanymi piosenkami. O 16:00 ruszy wielka międzypokoleniowa zabawa taneczna przy dźwiękach formacji Lazy Swing Band. Finałowym punktem pikniku będzie półgodzinny występ DJ-a Sarnuli, który zasłynął w internecie z niezwykle popularnego remiksu klasycznej "Polki Dziadek".

MasterChef Magda Gessler

Transmisja koncertu w Bielsku-Białej. Gdzie oglądać letnie występy artystów?

Muzyczne widowisko przygotowane wspólnie przez państwowych nadawców będzie można śledzić na żywo przed telewizorami. Sobotni koncert z Bielska-Białej rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki. Dla osób preferujących internet stacja przygotowała równoległą transmisję dostępną w serwisie streamingowym TVP VOD.