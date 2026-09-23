Maryla Rodowicz ani myśli iść na emeryturę. Właśnie zapowiedziała największy projekt w karierze!

Maryla Rodowicz od ponad pięciu dekad niepodzielnie rządzi na polskiej scenie muzycznej. Artystka nieustannie udowadnia, że ma jeszcze wiele do zaoferowania, a duety z młodymi wykonawcami pozwoliły jej dotrzeć do całkowicie nowej publiczności. Gwiazda nie zamierza jednak odcinać kuponów. Jakiś czas temu w rozmowie z Eską wyjawiła, że pracuje nad swoim nowym krążkiem.

Myślę o tym już od dawna. Powstawanie nowych piosenek to jest proces, no bo spotkania z producentami, z autorami. To trochę trwa. Teraz miałam na głowie te dwie premiery - "Niech żyje bal" i "MTV Unplugged" - powiedziała latem za kulisami koncertu w Bielsko-Białej.

Przed Rodowicz kolejne wyzwanie zawodowe. Pod koniec trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami", którego była jurorką, piosenkarka zapowiedziała trasę koncertową na przyszły rok - "Ostatni tak wielki bal". Królowa podkreśliła od razu, żeby nie rozumieć tej nazwy jako pożegnania ze sceną. Chodzi jedynie o skalę przedsięwzięcia. Tak wielkiej trasy koncertowej Maryla jeszcze nie miała.

Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz o nowej trasie

Maryla w rozmowie z reporterem Eska.pl wyjaśniła, skąd pomysł na tak wielką trasę koncertową.

Ja tak wielkiej trasy nie miałam. Jestem całe życie w trasie. Jak zaczynałam, to nie było hal w ogóle. Graliśmy w domach kultury, to były małe sale. Potem już zaczęło przybywać tych hal sportowych, więc zagrałam te wszystkie hale sportowe. Potem przyszła era tych największych takich obiektów, że tam sanah, Dawid Podsiadło – oni wyprzedają te stadiony. Ja bym się nie odważyła rzucić główką do pustego basenu, żeby ruszyć w tak trudną trasę - powiedziała.

Artystka zamierza wciąż grać w mniejszych obiektach. Jak zdradziła, ceni sobie intymny kontakt ze słuchaczami.

Będę chciała grać, oprócz tych wielkich hal, normalne koncerty akustyczne w salach takich max tysiąc, tak jak w Krakowie ICE, czy Roma w Warszawie. To jest inny kontakt z publicznością, ludzie siedzą metr ode mnie. To jest intymna atmosfera, ja mogę śpiewać inny repertuar. A tamto - no, hulaj dusza, piekła nie ma! - dodała.

Maryla Rodowicz - koncerty 2027

Oto lista dat i miast:

23.10.2027 – Warszawa

06.11.2027 – Katowice

04.12.2027 – Gdańsk

10.12.2027 – Kraków