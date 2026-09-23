Zdecydowana reakcja Nikoli Grbicia po wygranej Polaków. W szatni padły ważne słowa

Reakcja Nikoli Grbicia po meczu z Niemcami. "Musimy być gotowi na wszystko"

Obrońcy tytułu zapewnili sobie miejsce w półfinale mistrzostw Europy po bezproblemowym pokonaniu reprezentacji Niemiec 3:0. Choć ostateczny rezultat może sugerować łatwą przeprawę, to spotkanie kosztowało Polaków wiele wysiłku. Po zakończeniu meczu trener Nikola Grbić docenił zawodników za pełną koncentrację i dojrzałą postawę na boisku, a jednocześnie szybko ostudził euforię, przypominając o nadchodzących celach.

- Wiedziałem, że mamy trudne zadanie. Niemcy wrócili w poprzednim meczu z wyniku 0:2, a to był mecz o wszystko, w którym przegrywający jedzie do domu - przyznał po spotkaniu selekcjoner naszej kadry.

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Serbski szkoleniowiec zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty gry, które zagwarantowały zwycięstwo, nawet gdy niektóre elementy szwankowały. Reprezentacja Polski zapisała na swoim koncie tylko dwa udane bloki, co jest wynikiem odbiegającym od ich normalnego poziomu.

- Jestem zadowolony, bo wykazaliśmy cierpliwość. Chociaż nie mieliśmy wielu bloków, to dotknęliśmy mnóstwo piłek w obronie, co pozwoliło nam na wiele kontrataków - tłumaczył na gorąco trener. - Jesteśmy zespołem, który albo dużo blokuje, albo ma świetną zagrywkę. W tym meczu bloku nie było, dlatego kluczowe okazały się inne elementy. Podobało mi się, jak pozostaliśmy skoncentrowani.

Nikola Grbić zaznaczył, że drużynę czekają teraz dwa niezwykle ważne starcia, w których poziom trudności będzie jeszcze wyższy.

- Mam nadzieję, że będziemy kontynuować grę na tym poziomie. Jesteśmy wśród czterech najlepszych zespołów w Europie i nikt nie trafia tu przypadkiem. Musimy być gotowi na wszystko, na każdą sytuację! - podsumował krótko Serb.

Wilfredo Leon pewny swego. Lider kadry czeka na decydujące mecze

W zbliżonym, lecz jeszcze bardziej stanowczym tonie, wypowiedział się jeden z głównych filarów naszej reprezentacji - Wilfredo Leon. Nasz przyjmujący nie ukrywa satysfakcji z faktu, że kadra powalczy o medale w Mediolanie i jest absolutnie pewien, że szczytowa forma jest dopiero przed nimi.

- Mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony. Wiemy, że mamy jeszcze momenty zawahania, ale gdy już złapiemy temperaturę meczową, potrafimy grać swoją najlepszą siatkówkę - podkreślił doświadczony siatkarz.

Pomimo gładkiego zwycięstwa bez straty seta, w trzeciej partii Polacy zaliczyli słabszy fragment, przegrywając już 5:9. Jednak błyskawicznie opanowali sytuację i ponownie przejęli pełną kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie.

- Rywale nie byli słabi. Zagrali swoje najlepsze, ale my również. Byliśmy gotowi głową, ciałem i nogami, nie daliśmy im szansy - stwierdził z przekonaniem reprezentant Polski.

Teraz zawodnicy oraz sztab szkoleniowy ze spokojem i wiarą we własne możliwości czekają na kolejne mecze. Pod wodzą Nikoli Grbicia nasza drużyna narodowa wygrywa każdy ćwierćfinał na największych turniejach.

- Jesteśmy zadowoleni, ale zapominamy już o tym meczu, bo przed nami najlepsza impreza - powiedział z ekscytacją w głosie Leon. - Na tym etapie każdy będzie chciał nas ugryźć. A my chcielibyśmy obronić to, co wygraliśmy w 2023 roku.

Reprezentacja Polski pozna swojego przeciwnika w walce o finał w środowy wieczór, po rozstrzygnięciu pojedynku pomiędzy Słowenią a Belgią. Mecze półfinałowe zaplanowano na piątek w Mediolanie, z kolei spotkania o medale odbędą się w sobotę.

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