Takie plany na przyszłość ma Julia Majchrzak. Przyznała, co zrobi z pieniędzmi z wygranej w "Love Island"!

Julia Majchrzak podbiła serca Brytyjczyków

Julia Majchrzak weszła do miłosnego show w fazie Casa Amor i błyskawicznie podbiła serca widzów. Urzekła ich nie tylko urodą, ale przede wszystkim prostoliniowością i brakiem kompromisów. Choć brytyjska publiczność śledziła jej ruchy z zachwytem, skrajna bezpośredniość Julki wywołała spore poruszenie wśród uczestników – w tym spięcia z Lolą, która szukała okazji do konfrontacji.

Ostatecznie to sympatia fanów przesądziła o wygranej. Julia i Lorenzo sięgnęli po zwycięstwo w finałowym odcinku. Niedługo po emisji celebrytka podzieliła się w mediach społecznościowych informacją o odebraniu drugiego obywatelstwa oraz brytyjskiego paszportu, co skomentowała słowami: „Urodzona i wychowana jako Polka, teraz z dumą również Brytyjka”.

Julia Majchrzak - kim jest | VOX FM

Julia Majchrzak o planach na przyszłość

Julia już wcześniej wspominała, że chciałaby rozwijać własną markę osobistą. Dobrze się czuje w social mediach, ale również na wybiegu. W rozmowie z VOX FM przyznała, że chciałaby właśnie trochę zmienić życiową branżę.

- Program otworzył mi drzwi do branży kreatywnej. Bardzo chciałabym pójść w stronę mody, high fashion oraz sektora beauty. Zależy mi też na tym, by w swojej działalności łączyć świat polski i brytyjski. Polska to moje korzenie i kultura, którą chcę promować na arenie międzynarodowej. Mam wrażenie, że Polaków wciąż brakuje w brytyjskich mediach, mimo że mieszka tu tak duża Polonia. Chciałabym być jedną z osób, które przełamują ten schemat - powiedziała Julia Majchrzak.

Dziewczyna przyznała, że zaczęła już pracę w tym kierunku.

- Pierwsze sesje mam już za sobą, ale praca na wybiegu również bardzo mnie interesuje. Podpisałam niedawno umowę z brytyjską agencją talentów RUA. Chcę wykorzystać platformę, którą dał mi program, i przekuć ją w coś znacznie większego i długofalowego. Zależy mi przede wszystkim na rozwoju w świecie mody, szczególnie high fashion i rynku luksusowego. Chcę pracować nie tylko w Wielkiej Brytanii i Polsce, ale z czasem również w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ważne jest dla mnie także moje pochodzenie. Jestem dumna z tego, że jestem Polką i chciałabym reprezentować nowe pokolenie Polek i szerzej kobiet z Europy Wschodniej w brytyjskiej modzie i kulturze. Chcę pokazywać więcej naszego charakteru, estetyki i perspektywy na arenie międzynarodowej. Czuję, że to dopiero początek i właśnie w tym kierunku chcę teraz konsekwentnie rozwijać swoją karierę - powiedziała Julia Majchrzak.

A czy wydała już pieniądze z wygranej w show? Jak przyznała, planuje je w coś zainwestować lub po prostu część odłożyć na inny cel.