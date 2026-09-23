Dziennikarze i gwiazdy na korcie. Dochód z CUPRA Padel News Cup trafi do młodych sportowców

Kamil Heppen
Kamil Heppen
materiały prasowe
2026-09-23 11:06

W sobotę, 26 września, stołeczne korty staną się areną zmagań podczas charytatywnego turnieju CUPRA Padel News Cup. Przedstawiciele największych polskich mediów powalczą o tytuł Drużynowych Mistrzów Polski Dziennikarzy w Padlu. Całe to sportowe przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim integrację środowiska i zebranie środków dla uzdolnionej młodzieży, która znajduje się pod opieką Fundacji Wybiegaj w Przyszłość.

Uśmiechnięci uczestnicy turnieju padla. O charytatywnych zawodach CUPRA Padel News Cup przeczytasz na stronie Eska.
Autor: Cupra Padel News Cup 2026/ Materiały prasowe Cupra Padel News Cup 2026

CUPRA Padel News Cup 2026 gra dla młodych sportowców

Głównym założeniem zawodów jest udowodnienie, że aktywność fizyczna potrafi skutecznie spajać ludzi oraz realnie wpływać na losy dorastających zawodników. Z tego właśnie powodu wszystkie zebrane środki z opłat wpisowych zasilą konto Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, która pomaga młodym talentom w rozwoju edukacyjnym, mentalnym oraz finansowym. Nadrzędnym celem tej organizacji jest wsparcie młodzieży na drodze do budowania przemyślanej i wszechstronnej kariery sportowej.

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Jak zauważa Ada Smokowska, założycielka fundacji i inicjatorka wydarzenia: „Talent jest dopiero początkiem drogi. Aby młody sportowiec mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości, potrzebuje również stabilnego wsparcia, dostępu do wiedzy i poczucia, że nie musi mierzyć się ze wszystkim sam”. Zaznacza także: „Cieszy nas, że podczas tego turnieju sportowa rywalizacja przekłada się na konkretną pomoc. Dzięki zaangażowaniu uczestników oraz sponsorów i partnerów, marce CUPRA, Erste Bank Polska, 4MOVE oraz Head, możemy wspólnie inwestować w przyszłość polskiego sportu”.

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Gwiazdy i największe polskie redakcje na korcie w Warszawie

Ogromne zainteresowanie środowiska dziennikarskiego doskonale obrazuje rangę tego społecznego projektu. Na liście zgłoszeń do tegorocznych zmagań znaleźli się pracownicy najważniejszych krajowych mediów, w tym stacji CANAL+, TVN24, TVP, TVP Sport, a także redakcji Wirtualnej Polski, Onetu, RMF FM, Radia Eska, Super Expressu, Kanału Zero, TOK FM, Przeglądu Sportowego, Gońca, Newsweeka, Pulsu Biznesu, Bankier.pl, Kanału Sportowego, Kino Polska, Radia 357 i Eurosportu. Turniej zostanie rozegrany w systemie „redakcja na redakcję”, a zmagania na korcie zaszczycą swoją obecnością znani polscy lekkoatleci, tacy jak Natalia Bukowiecka, Konrad Bukowiecki, Adrianna Sułek-Schubert oraz Piotr Małachowski.

Poprzednia odsłona zawodów przyciągnęła niemal 120 uczestników, którzy reprezentowali 20 różnych zespołów redakcyjnych. Wówczas udało się zgromadzić łączną kwotę 24 335 zł, która w całości trafiła na poczet działań Fundacji Wybiegaj w Przyszłość. Organizatorzy liczą na to, że zbliżająca się edycja pozwoli na jeszcze większe poszerzenie skali finansowej pomocy.

Wsparcie sponsorów turnieju CUPRA Padel News Cup

Tytułowym sponsorem zmagań została marka CUPRA, znana z globalnego wspierania tej prężnie rozwijającej się dyscypliny sportu. Po niezwykle udanym cyklu imprez pod szyldem CUPRA Padlowe, marka rozszerza swoje działania popularyzujące ten sport na terenie naszego kraju. Współpraca z Fundacją Wybiegaj w Przyszłość zaowocowała już w marcu, kiedy to firma dofinansowała darmowe treningi dla ponad setki młodych graczy i szkoleniowców, prowadzone przez hiszpańskich fachowców z Akademii José Solano.

Katarzyna Dziomdziora, PR Managerka marki CUPRA, podkreśla: „Padel ma w sobie coś, co bardzo dobrze pasuje do CUPRY – jest dynamiczny, pełen emocji i przede wszystkim opiera się na relacji z drugim człowiekiem. CUPRA Padel News Cup pokazuje jednak, że sportowa rywalizacja może mieć jeszcze jeden wymiar. W tym przypadku każda piłka zagrana na korcie przekłada się na konkretne wsparcie dla młodych sportowców”. Dodała ponadto: „Cieszymy się, że możemy być częścią inicjatywy, która łączy środowisko medialne, popularyzuje ten sport i jednocześnie pomaga młodym ludziom rozwijać ich pasje i ambicje”.

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W tym roku do grona sponsorów sportowego wydarzenia dołączył także Erste Bank Polska. Promowane przez tę instytucję hasło „Wierz w siebie!” idealnie wpisuje się w charakter turnieju. Budowanie pewności siebie i sprawczości stanowi bowiem fundament rozwoju sportowego, jednak początkujący zawodnicy potrzebują w swoim otoczeniu zaangażowanych osób i instytucji, które pomogą im tę niezachwianą wiarę wzmacniać.

Dyrektor departamentu PR w Erste Bank Polska, Monika Nowakowska, wyjaśnia: „»Wierz w siebie!« to przekonanie, że własne możliwości warto rozwijać, nawet jeśli droga do celu wymaga czasu, wysiłku i wielu prób. W Erste Bank Polska chcemy wspierać inicjatywy, które pomagają młodym ludziom uwierzyć w swój potencjał i zrobić kolejny krok”. Swoją wypowiedź uzupełnia słowami: „CUPRA Padel News Cup jest dobrym przykładem tego, jak sport może inspirować, budować pewność siebie i jednocześnie przynosić realne korzyści innym. Cieszymy się, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia”.

Ostateczne rozstrzygnięcia w walce o tytuł najlepszych padlistów wśród dziennikarzy poznamy już 26 września. Przebieg sportowej rywalizacji będzie relacjonowany na bieżąco w mediach społecznościowych imprezy oraz na profilach partnerów medialnych, do których należą Wirtualna Polska, Kanał Sportowy, TVP Sport i Jet Line. Turniej rozwija się i spełnia swoją charytatywną misję dzięki znaczącemu zaangażowaniu marki CUPRA, a także sponsorów: Erste Bank Polska, 4MOVE i Head. Funkcję partnerów wydarzenia pełnią z kolei Mana Padel i Body Chief.

ROLKI

Fundacja
Warszawa
lekkoatletyka