Nagły powrót Taylor Swift. Nowy singiel szybciej niż ktokolwiek przypuszczał

Taylor Swift jak nikt inny potrafi jednym ogłoszeniem wywołać tysiące różnych pytań. Artystka nie bez powodu określana jest przez swoich fanów mianem "mastermind", czyli po prostu mózgu całej operacji, liderki. Na krążku "Midnights" z 2022 roku zamieściła nawet utwór o takim tytule!

Nowa piosenka Taylor Swift

Od premiery "The Life of a Showgirl" nie minął jeszcze rok. Nowa era piosenkarki nie była jednak spełnieniem marzeń Swifties. Album zebrał mieszane recenzje, a obietnice poprowadzenia ery z prawdziwego zdarzenia nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Motorem napędowym całej promocji wydawnictwa okazał się właściwie pierwszy singiel "The Fate of Ophelia".

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Teraz przyszedł czas na nowe. Fani Taylor zauważyli, że we wtorek 22 września na jej stronie pojawiło się tajemnicze odliczanie. W opisie wokalistki na Instagramie litery "o" zamieniono z kolei na "0", a list zawierający do tej pory dwie strony wzbogacił się o kolejną, jak na razie ukrytą. Co to oznacza? O 20:00 wszystko stało się jasne! Taylor Swift wydaje nowy singiel – "Patient Zero".

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Teorie wokół singla Taylor Swift

Teorii dotyczących "Patient Zero" pojawiło się już całe mnóstwo. Najpopularniejsza mówi o tym, że tytuł kawałka stanowi bezpośrednie nawiązanie do artykułu opublikowanego na łamach „LA Times”, w którym Amy Kaufman napisała: "Swift is patient zero for emotional contagion" (tłum. Swift jest pacjentką zero zarażania emocjami). Autorka nazwała gwiazdę "pacjentem zero" w kontekście jej relacji z już mężem, Travisem Kelce, który wywołał masową, zaraźliwą wręcz fascynację mediów i fanów.

Druga teoria, również powielana przez środowiska fanowskie, interpretuje nowy singiel jako tzw. "encore", czyli zakończenie ery "The Life of a Showgirl", sugerując wydanie wersji deluxe krążka. Warto jednak wspomnieć o tym, że wydając płytę, Swift kategorycznie zaprzeczyła, jakoby planowała ją jakkolwiek rozbudowywać.

Premiera utworu już za dwa dni, w piątek 25 września. Dwa dni później artystka pojawi się na gali MTV Video Music Awards 2026, podczas której odbierze nagrodę specjalną w kategorii Artist Director Honors za swój wkład w reżyserię wideoklipów.