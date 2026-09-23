Paserstwo w gminie Maszewo. Akt oskarżenia za ukrywanie mienia o wartości 186 tysięcy złotych

Policyjna akcja na terenie gminy Maszewo

12 marca 2026 roku dzielnicowi z krośnieńskiej komendy przeprowadzili skuteczne działania na terenie gminy Maszewo. W ich wyniku mundurowi odzyskali dwa busy, dwa motocykle oraz zagęszczarkę płytową, których łączna wartość wyniosła blisko 100 000 zł. Zabezpieczone mienie pochodziło z kradzieży dokonanych na terytorium Niemiec. O swoich ustaleniach policjanci niezwłocznie powiadomili dyżurnego jednostki, który skierował na miejsce zespół dochodzeniowo-śledczy wraz z technikiem kryminalistyki w celu wykonania dalszych czynności procesowych.

Zatrzymanie podejrzanych i tymczasowy areszt

Podczas przeszukania kryminalni ujawnili i zabezpieczyli kolejne przedmioty, w tym motocykle, rower oraz różnego rodzaju sprzęt budowlany i elektronarzędzia. Funkcjonariusze podejrzewali, że te rzeczy również mogą pochodzić z przestępstwa. Jeszcze tego samego dnia oraz 13 marca 2026 roku zatrzymano 24-latka i 41-latka, którzy mogli mieć związek z odnalezionym mieniem. Zebrany materiał dowodowy pozwolił Prokuratorowi Rejonowemu w Krośnie Odrzańskim na wystąpienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzn, do którego sąd się przychylił.

Finał śledztwa i zarzuty dla oskarżonych

Policjanci prowadzili dalsze, intensywne czynności śledcze, które pozwoliły na ustalenie tożsamości kolejnych osób pokrzywdzonych. Dzięki uzyskaniu kluczowych zeznań funkcjonariusze mogli rozszerzyć materiał dowodowy w sprawie. Łączna wartość odzyskanego mienia została oszacowana na blisko 186 000 zł. Sprawa znalazła swój finał w sądzie wraz ze skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko obu mężczyznom, którzy usłyszeli zarzuty wspólnego i porozumiałego dokonania dziesięciu czynów paserstwa umyślnego.

Dodatkowe przestępstwa i możliwa kara

Zarzuty paserstwa to nie jedyne przewinienia, za które odpowiedzą oskarżeni przed sądem. 24-latek jest oskarżony o kierowanie gróźb użycia miotacza gazu wobec funkcjonariuszy, co miało na celu zmuszenie ich do zaniechania czynności służbowych. Z kolei 41-latek odpowie za posiadanie substancji psychoaktywnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mężczyznom grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl