Przechowujesz tak jajka? To poważny błąd! Z tego powodu szybko tracą świeżość

Przechowywanie jajek w drzwiach lodówki nie jest zalecane z powodu wahań temperatury, które wpływają na ich świeżość.

Najlepszym miejscem na jajka jest jedna ze środkowych półek lodówki, gdzie temperatura jest bardziej stabilna.

Warto trzymać jajka w oryginalnym opakowaniu, które chroni je przed uszkodzeniami i przejmowaniem zapachów.

Wiele osób popełnia ten sam błąd

Wystarczy spojrzeć na większość lodówek. Na ich drzwiach często znajdują się specjalnie wyprofilowane miejsca na jajka. Nic dziwnego, że właśnie tam je wkładamy. Skoro producent przygotował taką półkę, wydaje się to przecież najbardziej logicznym rozwiązaniem. Problem w tym, że drzwi lodówki są miejscem, w którym temperatura nie pozostaje tak stabilna jak we wnętrzu urządzenia. Za każdym razem, gdy otwieramy lodówkę, do środka dostaje się cieplejsze powietrze. Jajka przechowywane na drzwiach są więc częściej narażone na zmiany temperatury, co z kolei wpływa na ich świeżość.

Jajka – zdrowie w skorupce

Gdzie najlepiej trzymać jajka?

Zamiast drzwi warto wykorzystać jedną ze środkowych półek lodówki. Panują tam bardziej stabilne warunki, dzięki czemu jajka są mniej narażone na częste wahania temperatury. W zależności od konstrukcji urządzenia odpowiednia może być również głębsza górna półka. Dobrze przy tym zerknąć do instrukcji swojej lodówki, ponieważ poszczególne modele mogą różnić się pod tym względem.

Jest jeszcze jeden drobiazg, o którym łatwo zapomnieć. Jajek nie trzeba przekładać do osobnego pojemnika. Najlepiej pozostawić je w oryginalnym opakowaniu. Kartonik zabezpiecza skorupki przed przypadkowym stłuczeniem, a dodatkowo ogranicza przejmowanie zapachów innych produktów znajdujących się w lodówce.

Tak jajka dłużej zachowają świeżość

Warto więc zapamiętać prostą zasadę: drzwi lodówki, gdzie łatwo i wygodnie możemy przetrzymywać jajka, jednak nie jest to idealne miejsce. Znacznie lepiej znaleźć dla nich miejsce wewnątrz urządzenia, najlepiej na środkowej półce, i przechowywać je w fabrycznym opakowaniu.

To niewielka zmiana, która może znacznie wpłynąć na zachowanie świeżości jajek. Wystarczy następnym razem zamiast automatycznie wkładać je do przegródki w drzwiach, wsunąć opakowanie z jajkami nieco głębiej do lodówki.

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