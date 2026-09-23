Marcin Hakiel i Dominika Serowska spodziewają się córki. Internauci przejrzeli ich sekret zanim to ogłosili

Historia miłości Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej

Związek Marcina Hakiela oraz Dominiki Serowskiej narodził się stosunkowo krótko po szeroko komentowanym rozstaniu tancerza z Katarzyną Cichopek. Zakochani poznali się w sieci i na początku starannie strzegli swojej prywatności. Nowa wybranka gwiazdora unikała bywania na oficjalnych imprezach branżowych oraz nie prowadziła publicznych profili w mediach społecznościowych. Sytuacja uległa zmianie pod koniec 2023 roku, kiedy para zaczęła wspólnie brylować na czerwonych dywanach.

Dominika błyskawicznie zdobyła rozgłos w przestrzeni medialnej, a to za sprawą bardzo otwartych i szczerych wypowiedzi udzielanych dziennikarzom oraz dużej aktywności na profilu na Instagramie. Celebrytka nigdy nie kryła braku sympatii wobec byłej żony Marcina Hakiela, co często stawało się tematem jej medialnych rozmów.

W pierwszej połowie 2024 roku para podzieliła się z fanami radosną nowiną o oczekiwaniu na pierwsze wspólne dziecko. W grudniu tego samego roku powitali na świecie syna, któremu nadali imię Romeo. Z kolei w 2026 roku Dominika Serowska zdecydowała się na udział w telewizyjnym programie "Królowa Przetrwania". Mimo że jej przygoda z reality show nie trwała długo, zdołała nawiązać w nim przyjaźnie z Mają Rutkowski oraz Karoliną Pajączkowską.

Królowe Matki odc. 3- Dominika Serowska o presji wywieranej na matki.

Dominika Serowska potwierdza: to dziewczynka! Internauci nie kryją satysfakcji

Na specjalnie zorganizowanej imprezie typu "gender reveal" Dominika Serowska wraz z Marcinem Hakielem oficjalnie poinformowali gości o płci swojego drugiego dziecka. Wśród zaproszonych osób znalazła się Maja Rutkowski, która chętnie relacjonowała przebieg wydarzenia w swoich kanałach społecznościowych. Bystrzy obserwatorzy dopatrzyli się w materiałach publikowanych przez żonę detektywa oraz samą przyszłą mamę licznych różowych elementów dekoracyjnych. To natychmiast wywołało lawinę przypuszczeń, że para oczekuje córki. Jak się niedługo później okazało, internetowi detektywi mieli stuprocentową rację.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska niebawem powitają na świecie dziewczynkę. Zarówno tancerz, jak i jego partnerka nie kryją ogromnego szczęścia z powodu zbliżających się narodzin kolejnego potomka. Przyszła mama podkreślała, jak bardzo docenia możliwość celebrowania tych wyjątkowych chwil w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. Warto dodać, że w gronie gości świętujących razem z parą znalazła się również Karolina Pajączkowska.

Redakcja przyłącza się do gratulacji, życząc Dominice Serowskiej oraz maleństwu spokoju i mnóstwo zdrowia.