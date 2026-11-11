Zatrzymania w Iławie i Elblągu. Dwaj mężczyźni mieli pochwalać działania zamachowca z Krakowa

40-latek z gminy Iława zatrzymany po wpisie w mediach społecznościowych

Policjanci z Iławy otrzymali informację o mieszkańcu gminy Iława, który w mediach społecznościowych miał grozić innym osobom zamachem na ich życie. Mężczyzna miał także pochwalać działania zamachowca z Krakowa. Funkcjonariusze ustalili właściciela konta oraz miejsce jego pobytu, a następnie zatrzymali 40-latka. Mężczyzna przyznał, że opublikował post pod wpływem alkoholu. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to zrobił, a po wytrzeźwieniu usunął wpis. Policjanci podali, że w jego mieszkaniu nie znaleźli niczego, co wskazywałoby, że zamierza spełnić swoje groźby. Prokurator zastosował wobec 40-latka policyjny dozór.

68-latek zatrzymany po awanturze w Urzędzie Miasta w Elblągu

Tego samego dnia policjanci z Elbląga interweniowali po awanturze wywołanej przez 68-latka w sekretariacie Urzędu Miasta w Elblągu. Według komunikatu podczas awantury zachowywał się wulgarnie i miał grozić pracownikom. Miał też pochwalać działania zamachowca z Krakowa oraz zapowiadać, że zrobi to samo w Elblągu. Policja wskazała, że jego zachowanie wywołało wśród pracowników urzędu poczucie zagrożenia. Patrol prewencji zatrzymał mężczyznę w miejscu zamieszkania. Trafił on do policyjnej celi i ma wkrótce usłyszeć zarzuty w związku z tym zdarzeniem.

Odpowiedzialność za pochwalanie przestępstw, groźby i fałszywe alarmy

Policja przypomniała, że za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa kodeks karny przewiduje grzywnę, ograniczenie wolności albo karę do roku pozbawienia wolności. Za wywołanie fałszywego alarmu, który wywołuje przekonanie o zagrożeniu życia wielu osób, grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za grożenie innym osobom i wzbudzenie w nich obawy spełnienia tych gróźb grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze podkreślili, że policja będzie reagować na podobne sytuacje.

Źródło: Policja.pl