Stacy Keach nie żyje. Gwiazdor Hollywood ostatnie lata spędził pod Warszawą

Stacy Keach nie żyje. Gwiazdor serialu „Mike Hammer” zmarł w wieku 85 lat

Odszedł Stacy Keach, uznawany za jednego z najbardziej wszechstronnych amerykańskich aktorów w swoim pokoleniu. Szerokiej publiczności zapadł w pamięć przede wszystkim dzięki tytułowej kreacji w kultowym serialu „Mike Hammer”. Przyszedł na świat i dorastał w Stanach Zjednoczonych. Swoje umiejętności szlifował między innymi na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w Yale School of Drama, a także w Academy of Music and Dramatic Art w Londynie.

Polska stała się dla aktora drugą ojczyzną. W 1986 roku ożenił się po raz czwarty, a jego wybranką została aktorka polskiego pochodzenia Małgorzata Tomassi. Para poznała się podczas pracy nad serialem „Mike Hammer” i doczekała się dwójki dzieci, syna Shannona oraz córki Karoliny.

Przed wieloma laty artysta sprezentował swojej żonie willę położoną w podwarszawskiej Magdalence. W 2015 roku ten hollywoodzki gwiazdor oficjalnie otrzymał polskie obywatelstwo i to właśnie w domu w naszym kraju spędził schyłek swojego życia. Zmarł we wtorek, 10 listopada, w wieku 85 lat, po długich zmaganiach z chorobą serca.

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Stacy Keach i jego dorobek artystyczny. W jakich produkcjach wystąpił aktor?

Kariera aktorska Stacy’ego Keacha w telewizji, filmie i teatrze trwała ponad sześćdziesiąt lat. Artysta zbierał świetne recenzje zarówno za występy w repertuarze szekspirowskim, jak i w popularnych produkcjach. Jego debiutem na małym ekranie był udział w serialu „Kawalkada Ameryki”, emitowanym przez stację ABC.

Widzowie pamiętają go także z ról w takich dziełach filmowych jak „Dziedzictwo Bourne’a”, „American History X” oraz „Nebraska”. Ponadto wystąpił w popularnych serialach „Skazany na śmierć”, „Jezus z Nazaretu”, „Dotyk anioła” czy „Brooklyn 9-9”.

Kreacja Ernesta Hemingwaya przyniosła mu statuetkę Złotego Globu, a w trakcie swojej wieloletniej pracy zdobył również nominacje do prestiżowych nagród Tony oraz Emmy. Z kolei w 2019 roku aktor doczekał się własnej gwiazdy w słynnej Alei Gwiazd w Los Angeles.

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