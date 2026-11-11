WTA Finals. Kto jako pierwszy awansował do półfinału turnieju?

Pewne zwycięstwo i awans czeskiej tenisistki

Czeska tenisistka odniosła drugie zwycięstwo w turnieju i jako pierwsza zapewniła sobie wyjście z grupy. Mecz przeciwko Coco Gauff zakończył się wynikiem 6:3, 6:3 dla aktualnej mistrzyni Wimbledonu. Linda Noskova potrzebowała zaledwie godziny i piętnastu minut na pokonanie Amerykanki w Indian Wells. Rozstawiona z numerem ósmym zawodniczka po raz kolejny zaprezentowała na amerykańskim korcie naprawdę imponującą dyspozycję.

Dla dwudziestojednoletniej zawodniczki jest to debiut w tak prestiżowych zmaganiach kończących sezon. Młoda Czeszka uzyskała prawo gry w zawodach po tym, jak w lipcu wywalczyła swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Awans do półfinału potwierdza znakomitą formę, którą mistrzyni prezentuje podczas całego trwającego turnieju. W niedzielę tenisistka zapisała na swoim koncie równie ważne zwycięstwo nad Ukrainką Martą Kostiuk.

- Coco to niezwykle ambitna zawodniczka, więc byłam przygotowana na wszystko, co mogło mnie dziś spotkać – powiedziała Noskova, rozstawiona z numerem 8.

- Czuję, że dobrze poradziłam sobie w wielu trudnych momentach - dodała.

Jak wygląda sytuacja w turniejowej grupie?

Po poniesionej porażce reprezentantka Stanów Zjednoczonych zachowała wciąż szanse na awans do dalszego etapu. O drugie miejsce dające wyjście z grupy powalczy Coco Gauff oraz jej rodaczka Jessica Pegula. Druga z amerykańskich tenisistek we wtorek skutecznie wyeliminowała z rywalizacji ukraińską zawodniczkę Martę Kostiuk. Dwudziestodwuletnia Gauff to najmłodsza zawodniczka od czasów Martiny Hingis z lat 1996–2000, która pięciokrotnie z rzędu zakwalifikowała się do WTA Finals.

W swoim pierwszym meczu fazy grupowej Gauff zanotowała minimalne zwycięstwo nad Pegulą. Z kolei pozbawiona już szans na półfinał Kostiuk rozegra w czwartek swój ostatni mecz przeciwko Gauff. Stawką tego spotkania będzie uniknięcie bilansu trzech porażek w grupie oraz zdobycie dodatkowej premii w wysokości 230 tysięcy dolarów. Czwartkowe starcie ostatecznie zamknie zmagania w tej części prestiżowych rozgrywek.