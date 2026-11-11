Boston Celtics nowym liderem na Wschodzie. Sensacyjne zwycięstwo nad Philadelphia 76ers

Paul George poprowadził Celtics do wygranej

W lipcowej hitowej wymianie Paul George trafił do Bostonu, a w odwrotnym kierunku powędrował Jaylen Brown. W starciu przeciwko byłej drużynie 36-letni George zdobył 36 punktów, trafiając sześć z 11 rzutów za trzy punkty. W samej czwartej kwarcie zapisał na swoim koncie 14 punktów, pomagając gościom pewnie wygrać. Zwycięzców wsparł Jayson Tatum, dokładając 21 punktów do dorobku drużyny. Rezerwowi Payton Pritchard oraz Sam Hauser rzucili odpowiednio 18 i 12 punktów, trafiając po cztery trójki.

Jaylen Brown, grający przeciwko Celtics po raz pierwszy od dekady, zanotował słabszy występ. Skrzydłowy gospodarzy zakończył to prestiżowe starcie z dorobkiem 13 punktów. Dodatkowo zawodnik popełnił cztery straty, co było najgorszym indywidualnym wynikiem w całym wtorkowym spotkaniu. Gwiazdy Sixers, LeBron James i Joel Embiid, mieli tym razem ograniczony wpływ na końcowy wynik, zdobywając odpowiednio 11 i 16 punktów. Najskuteczniejszym graczem zespołu z Filadelfii był Tyrese Maxey, który rzucił 24 punkty dla gospodarzy.

Jakie wyniki padły w pozostałych meczach?

W innych wtorkowych spotkaniach broniący tytułu New York Knicks zdominowali Milwaukee Bucks, wygrywając wysoko 117:85. Do zwycięstwa poprowadzili ich Jalen Brunson, zdobywca 23 punktów, oraz Karl-Anthony Towns, który zanotował 21 punktów i 16 zbiórek. Ekipa Knicks z bilansem 6-4 zajmuje obecnie czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej. Zespół Bucks po stracie swojej największej gwiazdy kontynuuje fatalny początek sezonu regularnego. Z mizernym bilansem 1-10 zajmują ostatnie miejsce w wschodniej tabeli.

Giannis Antetokounmpo, reprezentujący obecnie barwy Miami Heat, miał znacznie lepszy wieczór. Grek zdobył 30 punktów i 11 zbiórek w wygranym 115:109 meczu przeciwko Utah Jazz. Zespół z Salt Lake City z bilansem 1-10 zamyka stawkę na Zachodzie, podczas gdy Heat plasują się na siódmym miejscu na Wschodzie. W innym spotkaniu Portland Trail Blazers pokonali wyżej notowanych Oklahoma City Thunder 123:103, a liderem zwycięzców był Damian Lillard z 25 punktami na koncie. Najlepszym graczem pokonanych był Shai Gilgeous-Alexander z 26 punktami, jednak koszykarze Thunder musieli pogodzić się z przerwaniem serii czterech wygranych z rzędu.