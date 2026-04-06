Martyna Wojciechowska odwoływała śluby w ostatniej chwili. Zaskakująca prawda o jej zaręczynach! Robiła to 5 razy

Martyna Wojciechowska pilnie strzeże swojej prywatności

51-letnia prezenterka należy do grona najpopularniejszych postaci rodzimego show-biznesu. Twarz stacji TVN zgromadziła na swoim instagramowym profilu imponującą społeczność liczącą ponad 2,2 mln użytkowników. Podróżniczka regularnie dzieli się w sieci kulisami swoich zawodowych projektów, chętnie publikując materiały z odległych zakątków świata. Konsekwentnie jednak unika upubliczniania szczegółów ze swojej sfery prywatnej.

Temat miłosnych perypetii dziennikarki od zawsze przyciągał uwagę opinii publicznej. Sama zainteresowana niezwykle rzadko otwiera się w kwestiach uczuciowych, starając się trzymać media z dala od swoich spraw osobistych. Gwiazda stacji TVN zbudowała w przeszłości kilka obiecujących relacji. Aż pięciokrotnie decydowała się przyjąć pierścionek zaręczynowy, a jej jedyne sformalizowane małżeństwo błyskawicznie zakończyło się na sali sądowej. O swoich miłosnych bilansach opowiedziała na łamach magazynu "Gala".

Bilans mam taki, że chyba nie zmarnowałam tego czasu, jeśli chodzi o poszukiwania. Pięć razy się zaręczyłam, dwa razy odwoływałam ślub pięć minut przed uroczystością - mówiła Wojciechowska w rozmowie z "Galą".

Sonda Oglądacie programy Martyny Wojciechowskiej? Tak Nie Rzadko

Martyna Wojciechowska i Jerzy Błaszczyk doczekali się córki

Na początku lat dwutysięcznych wschodząca gwiazda telewizji budowała relację z przedsiębiorcą Leszkiem Czarneckim. Kolorowa prasa szeroko rozpisywała się wówczas o dekadzie różnicy wieku między partnerami. Zakochani snuli poważne plany dotyczące legalizacji związku, jednak ostatecznie ceremonia nigdy się nie odbyła, ponieważ okazało się, że dzieli ich zbyt wiele fundamentalnych kwestii.

Prawdziwe porozumienie dusz odnalazła u boku Jerzego Błaszczyka, który zawodowo zajmował się informatyką i uwielbiał ekstremalne wyzwania sportowe. Para poznała się w trakcie wymagającej górskiej wspinaczki, a wspólna pasja do odkrywania świata mocno ich zbliżyła. W 2008 roku na świat przyszła ich córka Marysia. Niestety uczucie wypaliło się niedługo po narodzinach dziecka. Dawni partnerzy potrafili utrzymać serdeczne stosunki, dlatego tragiczna i przedwczesna śmierć mężczyzny wstrząsnęła popularną podróżniczką.

Rok 2011 przyniósł doniesienia o bliskiej relacji prezenterki z Jarosławem Kazberukiem. Słynny pilot i kierowca rajdowy poznał dziennikarkę na trasie morderczego wyścigu Paryż-Dakar, który Wojciechowska ukończyła w 2002 roku jako pierwsza kobieta z Polski. Zbudowana w tamtym czasie wieloletnia przyjaźń nieoczekiwanie zamieniła się w płomienny romans, ale i ta miłosna próba nie przetrwała upływu czasu.

Małżeństwo Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego

W późniejszym okresie gospodynię programu "Kobiety na krańcu świata" widywano w towarzystwie Michała Wieczorka, ratownika górskiego z beskidzkiego GOPR-u. Oboje nabrali wody w usta i nigdy nie potwierdzili plotek o swoim romansie. Przez pewien czas spekulowano również o rzekomej fascynacji Rafałem Sonikiem. Nie znaleziono żadnych dowodów na to, że łączyło ich cokolwiek poza silną platoniczną więzią. Znany kierowca okazał się jednak ogromnym wsparciem po poważnym wypadku dziennikarki.

Największe emocje wzbudził jej romantyczny związek z Przemysławem Kossakowskim. Dziennikarski duet zaczął spotykać się w 2018 roku, błyskawicznie zyskując miano idealnie dobranej pary. Sympatycy obojga gorąco wspierali rozwój tej relacji, widząc wyraźne szczęście na twarzy prezenterki. Telewizyjni ulubieńcy zaręczyli się w ekspresowym tempie, a w październiku 2020 roku stanęli przed ołtarzem podczas ściśle tajnej ceremonii.

Rodzinna sielanka trwała zaledwie kwartał. Szokujące zakończenie relacji było ogromnym ciosem dla samej Wojciechowskiej. W osobistym oświadczeniu opublikowanym w sieci przyznała, że cała sytuacja wydarzyła się nagle i stanowiła dla niej niewyobrażalne zaskoczenie. Podkreśliła przy tym z pełną stanowczością, że krok o zawarciu małżeństwa był głęboko przemyślany, a wypowiedziana przysięga miała dla niej najwyższą wartość.

Przemysław Kossakowski zebrał swoje rzeczy, opuścił wspólne gniazdko, a niedługo potem wniósł do sądu papiery rozwodowe. Formalne przecięcie węzła małżeńskiego nastąpiło ostatecznie w lipcu 2022 roku. Sprawa zakończyła się już na pierwszym posiedzeniu, a sędzia jednoznacznie orzekł wyłączną winę mężczyzny za rozpad związku.

Po trudnym rozstaniu prezenterka rzuciła się w wir obowiązków zawodowych, podczas gdy jej były mąż ograniczył swoją obecność w mediach. Szybko wyszło na jaw, że swoją nową miłość poznał na planie formatu "Down The Road", gdy formalnie tkwił jeszcze w związku z Wojciechowską. Obecna partnerka pracowała przy wspomnianej produkcji jako psycholog. W 2024 roku pojawiły się przecieki sugerujące, że para wzięła cichy ślub.

