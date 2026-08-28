Te akcesoria z Pepco to hit sezonu. Są idealne na długie, jesienne wieczory

Jesień to doskonały moment na odświeżenie wnętrza i nadanie mu przytulnego, ciepłego charakteru za pomocą prostych zmian.

Nowa kolekcja Pepco pozwala stworzyć jesienną atmosferę za niewielkie pieniądze, stawiając na dobrze dobrane, niedrogie dodatki.

Dominują w niej naturalne materiały, stonowane barwy i delikatne wzory, które idealnie wpisują się w jesienny klimat.

Asortyment obejmuje akcesoria do kuchni (np. naczynia, patery) oraz dekoracje do salonu i przedpokoju (np. poduszki, ramki), które w prosty sposób odmienią charakter wnętrza.

Jesień to idealny moment, by nieco zmienić charakter wnętrza i sprawić, że stanie się jeszcze bardziej przytulne. Ciepłe kolory, drewno, delikatne wzory i dekoracyjne dodatki potrafią stworzyć atmosferę, w której aż chce się spędzać długie wieczory z kubkiem herbaty i ulubioną książką. W Pepco pojawiła się kolekcja, która świetnie wpisuje się w ten klimat.

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Przytulne wnętrze z Pepco

W jesiennej aranżacji wcale nie trzeba przeprowadzać wielkiego remontu ani wymieniać wszystkich mebli. Czasami wystarczy kilka dobrze dobranych dodatków. Drewniane elementy, kwiatowe wzory, dekoracyjne naczynia czy tekstylia potrafią całkowicie odmienić wygląd salonu, jadalni albo kuchni.

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Nowa kolekcja Pepco stawia właśnie na takie detale. Dominują w niej naturalne materiały, stonowane barwy i subtelne dekoracje, które dobrze pasują do jesiennego klimatu. Co ważne, wiele produktów można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, dzięki czemu stworzenie przytulnego wnętrza nie musi oznaczać dużych wydatków.

Te dodatki aż proszą się o jesienną aranżację

Wśród nowości uwagę zwracają przede wszystkim drewniane i dekoracyjne akcesoria do serwowania. Szklane naczynie z kwiatowym motywem i drewnianą podstawką kosztuje 50 zł, a ceramiczny kubek w podobnym stylu można znaleźć za 15 zł. Jest też szklany dzbanek z zaparzaczem za 35 zł – idealny na popołudniową herbatę albo jesienny napar. Ciekawie prezentuje się również drewniana patera za 50 zł oraz zestaw sztućców z drewnianymi elementami za 45 zł. Takie dodatki mogą sprawić, że nawet zwykłe spotkanie przy stole nabierze bardziej odświętnego charakteru.

Kolekcja to jednak nie tylko kuchnia. Pepco przygotowało również sporo dekoracji do salonu i przedpokoju. Poduszka z kwiatowym motywem kosztuje 30 zł, a ozdobna ramka na zdjęcie 25 zł. Do tego dochodzą świeczniki, wazony, dyfuzory zapachowe oraz niewielkie dekoracje, które można ustawić na komodzie, stoliku kawowym czy półce. Miłośnikom naturalnych akcentów mogą spodobać się także drewniane stoliki i organizery. Ceny części dodatków zaczynają się już od kilkunastu złotych, więc można skompletować kilka elementów bez dużego obciążenia dla portfela. To właśnie takie drobiazgi mogą sprawić, że jesienne wieczory w domu będą jeszcze przyjemniejsze.