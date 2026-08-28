Bartosz Mrozek odchodzi z Lecha Poznań. Zaskakujący kierunek kariery bramkarza

Bartosz Mrozek zawodnikiem Udinese Calcio

Włoski zespół Udinese Calcio potwierdził pozyskanie 26-letniego polskiego golkipera na zasadzie transferu definitywnego. Bartosz Mrozek związał się z włoskim klubem umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2030 roku. Dla wychowanka akademii Lecha Poznań, w której trenował od 14. roku życia, to pierwszy w karierze wyjazd do zagranicznej ligi. Zanim bramkarz wywalczył miejsce w pierwszej drużynie „Kolejorza”, regularnie ogrywał się na wypożyczeniach. W przeszłości reprezentował barwy takich zespołów jak Elana Toruń, GKS Katowice oraz ekstraklasowa Stal Mielec.

W barwach poznańskiej ekipy bramkarz zapisał na swoim koncie ogromne sukcesy sportowe. Dwukrotnie wywalczył z drużyną prestiżowe mistrzostwo Polski, co znacznie ugruntowało jego pozycję na krajowym podwórku. Ponadto w sezonie 2024/25 doceniono jego świetną dyspozycję i został wybrany najlepszym bramkarzem rozgrywek ligowych. Łącznie na boiskach najwyższej polskiej ligi rozegrał 134 spotkania, z czego 98 przypadło na występy w koszulce „Kolejorza”. Jego solidna postawa między słupkami pozwalała zespołowi walczyć o najwyższe cele na arenie krajowej.

Jakie statystyki osiągnął w barwach Lecha?

Bilans występów polskiego bramkarza we wszystkich oficjalnych rozgrywkach w poznańskim klubie zamknął się na liczbie 121 spotkań. Golkiper aż 42 razy zachował czyste konto, co jest niezwykle wartościowym osiągnięciem dla każdego gracza defensywnego. Doskonała dyspozycja zaowocowała powołaniami do seniorskiej reprezentacji Polski, choć zawodnik wciąż czeka na swój debiut. Regularna gra w Serie A może w niedalekiej przyszłości znacznie przybliżyć go do pierwszego występu w kadrze. Włoska ekstraklasa to od wielu lat znakomite miejsce do rozwoju dla polskich bramkarzy.

Przejście 26-latka do Udinese to nie jedyne odejście z Lecha podczas trwającego letniego okienka transferowego. Z polską ligą pożegnał się także utalentowany pomocnik Kornel Lisman, który podążył podobnym szlakiem. Młody zawodnik podpisał kontrakt z zespołem Venezia FC, występującym jako beniaminek w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Obaj piłkarze staną przed trudnym wyzwaniem i szansą na pokazanie swoich umiejętności na Półwyspie Apenińskim. Letnie zmiany kadrowe mocno przebudowały skład wielkopolskiej drużyny przed kolejnymi meczami.