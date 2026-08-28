3-letni syn aktorki walczy z ciężką chorobą. Znajomi z branży wspierają leczenie

Marta Chyczewska zbiera środki na leczenie syna Leona

Marta Chyczewska, aktorka pojawiająca się m.in. w produkcjach „Leśniczówka”, „Na dobre i na złe” oraz „Komisarz Alex”, na początku maja podzieliła się z fanami bardzo smutną informacją. Dwa tygodnie wcześniej okazało się, że jej zaledwie 3-letni syn Leon cierpi na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B.

Aktualnie leczenie chłopca odbywa się we Francji, w jednym ze szpitali w Paryżu, dokąd aktorka przeprowadziła się z partnerem. Jak relacjonuje Chyczewska, 3-latek musiał przejść bardzo intensywną terapię. Wykonano mu liczne procedury medyczne, w tym punkcje lędźwiowe i szpiku. Niestety, silna reakcja na chemioterapię zmusiła lekarzy do modyfikacji planu leczenia.

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Sytuacja finansowa rodziny skłoniła Martę Chyczewską do założenia zbiórki internetowej, w której celem jest zebranie 200 tysięcy złotych. Środki te są niezbędne do kontynuowania leczenia we Francji oraz pokrycia bieżących wydatków. W Paryżu rodzina nie ma wsparcia ze strony bliskich, co sprawia, że codzienne funkcjonowanie i opieka nad chorym dzieckiem są ogromnym wyzwaniem.

Chyba najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale niech się dzieje co chce. Zrobiłam to. Założyłam zbiórkę, która pomoże nam przetrwać dwa lata leczenia chemią. Jeśli mam być szczera, to czuję się STRASZNIE nie wiedziałam, że do tego stopnia trudno jest prosić o pomoc! Ale spokój i komfort mojego dziecka są ważniejsze niż moje dobre samopoczucie na własny temat. I może to jest mit, że trzeba zawsze samodzielnie, zaradnie, z gracją i niezależnością. Może kiedy się idzie przez piekło, można się oprzeć na chwilę na innych. Wszystkie wpłaty i udostępnienia sprawią, że będzie nam trochę łatwiej. DZIĘKUJEMY. Link do zbiórki w bio - napisała na Instagramie.

Gwiazdy pomagają Marcie Chyczewskiej. Wśród darczyńców Krystyna Janda i Olga Frycz

Swoje wsparcie od razu okazały inne polskie gwiazdy. Jako jedna z pierwszych zareagowała Maria Dejmek, która udostępniła link do zbiórki w swoich mediach społecznościowych. To właśnie u niej na profilu informację o chorobie małego Leona znalazła Olga Frycz.

"Wpadłam" tutaj od Maria Dejmek, bo przeczytałam o Was przy okazji jej urodzin. Od całej naszej rodziny dla Was dużo siły. Wpłacam i sama też udostępnię - napisała celebrytka.

Na stronie zbiórki widać, że Olga Frycz razem z partnerem przekazali 1100 złotych. Tysiąc złotych wpłaciła także Krystyna Janda. Z kolei Marta Sroka dorzuciła do puli taką samą kwotę, a następnie na swoim Instagramie zachęcała innych do wpłat. W podobnym tonie wypowiedziała się Agata Bykowska, która również nagłośniła sprawę w sieci. Pomoc zadeklarowała też Julia Rosnowska, znana z serialu „Drogi wolności”, apelując do swoich fanów o finansowe wsparcie.

Ostatnio Marta Chyczewska na swoim profilu podziękowała za każdą pomoc, zarówno finansową, jak i w postaci udostępnień. Poinformowała również o obecnym stanie zdrowia Leona. Chłopiec wszedł w stan remisji i wykazuje pozytywną odpowiedź na leczenie, chociaż samo przyjmowanie chemii mocno obciąża jego organizm. Jak podaje aktorka, rokowania nadal są pomyślne, a szanse na pełne wyleczenie oscylują wokół 90-95%.

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