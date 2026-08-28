Korki po winie i liście laurowe jako sposób na obfite kwitnienie storczyków

Zasady podlewania storczyków: Na co zwrócić uwagę?

Storczyki to epifity, więc w swoim naturalnym środowisku wodę czerpią nie tylko przez korzenie, ale również liście i pędy. Pamiętaj o tym w trakcie domowej uprawy. Doniczkę podlewamy, dopiero gdy podłoże zupełnie przeschnie. Aby nie doprowadzić do gnicia, zawsze usuwaj wodę zalegającą na podstawce. Dodatkowo warto raz w tygodniu spryskać liście odstaną wodą, omijając same kwiaty. Zadbaj o odpowiednią wilgotność powietrza, szczególnie latem i zimą w sezonie grzewczym, unikając umieszczania roślin na pełnym słońcu lub obok kaloryferów.

Korek od wina jako wsparcie drenażu: Jak go wykorzystać?

Orchidee potrzebują odpowiedniego, przewiewnego podłoża, by obficie kwitnąć. Niezbędna jest warstwa drenażowa na dnie doniczki, do której świetnie nada się keramzyt czy perlit. Jeśli podłoże jest zbyt zbite, z pomocą mogą przyjść zwykłe korki od wina, najlepiej z kory dębowej. Taki materiał nie pochłania nadmiaru wilgoci i jest wysoce odporny na pleśń, a przy tym dostarcza korzeniom powietrza. Korki wystarczy wyparzyć we wrzątku, a potem drobno pokruszyć i wymieszać z warstwą drenażu. Szybko zauważysz pozytywne rezultaty i lepsze kwitnienie roślin.

Ekologiczna odżywka z ryżu i liści laurowych dla storczyków

Chociaż można korzystać z preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych, warto spróbować domowej, łagodnej mieszanki. Skuteczną odżywkę przygotujesz, zalewając garść surowego ryżu i trzy świeże lub suszone liście laurowe litrem wrzątku. Po kilku godzinach, gdy mikstura naciągnie, należy ją zblendować, a następnie rozcieńczyć dodatkowym litrem czystej, zimnej wody. Takim naturalnym preparatem podlewaj rośliny co dwa tygodnie.

Takie połączenie ma wiele zalet. Zawarte w liściach laurowych substancje pobudzają korzenie i zachęcają orchideę do wytwarzania pędów kwiatowych. Ryż z kolei dostarcza ważnych pierwiastków, takich jak fosfor, azot czy potas, niezbędnych w fotosyntezie i zrównoważonym rozwoju. Dzięki niewielkiemu stężeniu tych makroelementów unikniesz groźnego dla delikatnych roślin przenawożenia.