Z "Hotelu Paradise" prosto na listy przebojów! Zuzia Małaj nagrała singiel z twórcą hitów Grzeszczak

Z „Hotelu Paradise” prosto do studia. Zuzia Małaj nagrała debiutancki singiel

Jeszcze niedawno widzowie kibicowali jej w popularnym reality show, a dziś mogą posłuchać jej w zupełnie nowej roli. Zuzia Małaj, finalistka 12. edycji „Hotelu Paradise”, postanowiła spełnić jedno ze swoich największych marzeń i zadebiutować na rynku muzycznym. Uczestniczka programu zaprezentowała właśnie swój pierwszy singiel „Nie muszę udawać”.

W tym wyjątkowym projekcie nie jest sama. Do współpracy zaprosiła osobę, która od kilku miesięcy odgrywa kluczową rolę w jej życiu – Krystiana Piotraka. Para, której relacja narodziła się na oczach kamer, teraz po raz pierwszy opowiada swoją historię za pomocą muzyki.

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Miłosny duet pod okiem znanego producenta

Historia Zuzi i Krystiana rozpoczęła się w Tajlandii, gdzie wspólnie dotarli aż do wielkiego finału „Hotelu Paradise”. W przeciwieństwie do wielu telewizyjnych par, ich znajomość nie skończyła się wraz z powrotem do Polski. Uczucie przetrwało, a dziś tworzą szczęśliwy związek i rozpoczynają kolejny wspólny rozdział – tym razem w studiu nagraniowym.

Nad debiutanckim utworem Zuzi i Krystiana czuwał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich producentów – Tabb. Kompozytor i aranżer ma na koncie współpracę z takimi artystami jak Sylwia Grzeszczak, Mezo czy Kasia Wilk. Efektem tej kooperacji jest współczesny, popowy utwór, w którym główny wokal należy do Zuzi, a obecność Krystiana podkreśla osobisty charakter całego projektu.

„Nie muszę udawać”, czyli autentyczność po reality show

Tytuł piosenki nie jest przypadkowy. „Nie muszę udawać” to opowieść o byciu sobą i szczerych emocjach, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście doświadczeń pary z programu telewizyjnego. Po udziale w reality show, gdzie każdy gest i słowo śledzone są przez kamery, taki manifest autentyczności staje się ważną deklaracją.

Jak przyznała Zuzia w rozmowie z TVN jeszcze przed premierą, nagranie piosenki właśnie z Krystianem było dla niej spełnieniem marzeń. Finalistka „Hotelu Paradise” nie zamierza jednak poprzestać na jednorazowej przygodzie. Debiut ma być dla niej sprawdzianem i początkiem dalszej muzycznej drogi, którą rozwija we współpracy z wytwórnią ID Records.

Rajski teledysk i ambitne plany

Do singla powstał teledysk, który został zrealizowany na terenie poznańskiego beach-clubu Klub na Fali. W klipie nie brakuje autentycznych i pełnych pozytywnej energii scen z udziałem Zuzi i Krystiana, a malownicze widoki przywodzą na myśl rajskie otoczenie, w którym narodziła się ich relacja.

Premiera utworu już na starcie okazała się obiecująca. Singiel „Nie muszę udawać” otrzymał wsparcie edytorskie serwisu Spotify, trafiając m.in. na prestiżową playlistę New Music Friday oraz do TOP10 notowania Polskie Hity. Jeśli publiczność dobrze przyjmie jej muzyczną odsłonę, Zuzia Małaj planuje już kolejne utwory.