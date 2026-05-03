Ekstraklasa piłkarska. Pogoń Szczecin – Wisła Płock: Wynik już znany, ale które momenty zadecydowały o pewnym zwycięstwie?

Pogoń Szczecin pewnie pokonała Wisłę Płock

Pogoń Szczecin odniosła zwycięstwo w meczu Ekstraklasy piłkarskiej, pokonując Wisłę Płock wynikiem 3:0. Spotkanie, rozegrane na własnym stadionie, zakończyło się pewnym triumfem gospodarzy, którzy do przerwy prowadzili jedną bramką. Ten rezultat świadczy o ich skutecznej grze i dominacji na boisku przez całe 90 minut.

Drużyna z Płocka nie zdołała odpowiedzieć na ataki "Portowców", co ostatecznie doprowadziło do jej porażki. Kibice oglądający mecz byli świadkami zdecydowanej przewagi Pogoni, która konsekwentnie budowała swoją akcję. Ostateczny wynik 3:0 podkreśla różnicę w dyspozycji obu zespołów w tym konkretnym starciu ligowym.

Kto strzelił bramki dla Pogoni Szczecin?

Bohaterem spotkania bez wątpienia był Filip Ciuić, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców dla Pogoni Szczecin. Pierwszą bramkę zdobył tuż przed końcem pierwszej połowy, w 45+2 minucie, dając gospodarzom ważne prowadzenie do przerwy. Drugie trafienie Ciuića padło w 75 minucie meczu, znacząco umacniając przewagę "Portowców".

Kropkę nad "i" postawił Hussein Ali, który ustalił wynik spotkania na 3:0, trafiając do siatki w doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie. W trakcie meczu sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku pokazał żółte kartki Husseinowi Alemu z Pogoni oraz Nemanji Mijuskoviciowi i Rafałowi Leszczyńskiemu z Wisły Płock. Spotkanie na stadionie w Szczecinie obserwowało 19 444 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.