Marta Nawrocka w wyrazistej kreacji z okazji 2 maja. Ten element garderoby przykuł całą uwagę

Podczas wydarzeń z okazji 2 maja pierwsza dama Marta Nawrocka przyciągnęła wzrok swoją wyrazistą kreacją.

Żona prezydenta zdecydowała się na krwistoczerwony komplet, na który składał się dopasowany żakiet oraz spódnica o rozkloszowanym fasonie.

Całość eleganckiego wizerunku dopełniły jasne czółenka i bardzo delikatne dodatki biżuteryjne.

Jeden dominujący akcent kolorystyczny sprawił, że pierwsza dama natychmiast wyróżniła się z tłumu gości.

Marta Nawrocka na obchodach 2 maja. Wybrała intensywną czerwień

W trakcie państwowych uroczystości pierwsza dama wystąpiła w dwuczęściowym komplecie o głębokim, czerwonym odcieniu. Żona prezydenta połączyła spódnicę sięgającą za kolano z idealnie skrojonym żakietem. Choć sam fason należał do bardzo tradycyjnych, to właśnie śmiały kolor od razu przykuwał wzrok zgromadzonych.

Górna część garderoby charakteryzowała się szerokimi klapami oraz paskiem, który mocno akcentował wcięcie w talii. Z kolei dół stroju miał znacznie lżejszą formę. Rozkloszowana spódnica nadała sylwetce swobody i lekkości, nie odbierając przy tym kreacji należnej powagi i oficjalnego tonu.

Żona prezydenta Karola Nawrockiego w beżowych szpilkach. Minimalistyczna biżuteria

Do tak rzucającej się w oczy bazy Marta Nawrocka dobrała tradycyjne obuwie w cielistym kolorze. Jasne szpilki stanowiły bezpieczne rozwiązanie, które nie przytłoczyło wyrazistej czerwieni stroju, a jednocześnie pozwoliło na optyczne wydłużenie nóg.

W kwestii dodatków pierwsza dama postawiła na daleko idący umiar. Jej uszy zdobiły jedynie drobne kolczyki, które doskonale komponowały się ze starannie upiętymi włosami. Cała kompozycja była pozbawiona przepychu, ponieważ na pierwszym planie miał błyszczeć sam kolor i perfekcyjne szycie kompletu.

Oficjalna fryzura i makijaż Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka zdecydowała się na gładkie uczesanie w formie nisko osadzonego koka. Tego rodzaju upięcie idealnie wpisuje się w ramy państwowego protokołu, łącząc wygodę z odpowiednią elegancją i odsłaniając rysy twarzy. Makijaż również utrzymano w bardzo stonowanych barwach. Promienna cera i subtelnie podkreślone oczy współgrały z pomadką dobraną odcieniem do barwy całego ubioru, co dało wyjątkowo schludny rezultat.

Czerwona stylizacja Marty Nawrockiej z mocnym przesłaniem

Wybór tak krzykliwej barwy nie był dziełem przypadku, gdyż czerwień naturalnie kojarzy się z wewnętrzną siłą, dobrą energią i chęcią bycia zauważonym. Wśród morza ciemnych garniturów i galowych mundurów, a także w otoczeniu państwowych flag, strój Marty Nawrockiej doskonale pasował do rangi wydarzenia, jednocześnie pozwalając jej brylować w tłumie gości.

Cały wizerunek żony prezydenta okazał się niezwykle przemyślany, zachowując idealny balans między kobiecością a urzędową powagą. Marta Nawrocka udowodniła, że do zrobienia ogromnego wrażenia nie potrzeba awangardowych rozwiązań, ponieważ w zupełności wystarczyła wyrazista paleta barw i klasyczne krawiectwo.