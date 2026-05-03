Ekstraklasa siatkarzy: Asseco Resovia kontra Projekt Warszawa. Niesamowity zwrot akcji w walce o brąz PlusLigi

Niespodziewany zwrot w rywalizacji o brąz PlusLigi

PGE Projekt Warszawa miał szansę przypieczętować brąz PlusLigi przed własną publicznością w trzecim meczu serii. Po wygranych 3:2 w pierwszym spotkaniu i 3:1 w Rzeszowie, w niedzielę podopieczni Kamila Nalepki prowadzili już 2:0 w setach. Nawet w trzecim secie stołeczna drużyna miała znaczącą przewagę, prowadząc 18:15.

Jak się jednak okazało, ten moment stał się punktem zwrotnym całego starcia, które finalnie padło łupem Asseco Resovii. Rzeszowianie zdołali odwrócić losy spotkania, wygrywając kolejne sety i triumfując w emocjonującym tie-breaku. To zwycięstwo przedłużyło serię o brąz, która ponownie przeniesie się do Rzeszowa na kolejny mecz.

"Bardzo się skupiliśmy na tym, żeby po naszej stronie nie nastąpiło to załamanie. I nie nastąpiło. Oczywiście trzymaliśmy naszą grę, też nie zrobiliśmy czegoś niesamowitego. Graliśmy dalej w siatkówkę, szukając swoich szans, a u takiej drużyny jak ta z Warszawy, która była już blisko brązu i nagle coś się zaczyna odwracać, pojawia się wtedy nerwowość, trochę inaczej się gra. My się nakręcaliśmy, bo w pewnym momencie już wydawało się, że wszystko jest stracone. I to mnie bardzo cieszy, bo rzadko nam się zdarzały w tym sezonie takie mecze, które wyciągaliśmy, kiedy coś nam nie szło. Nie chcę powiedzieć, że to jest najważniejszy moment sezonu, bo nie jest. Były ważniejsze spotkania, których nie wyciągaliśmy, ale lepiej późno niż wcale" - podsumował rozgrywający Asseco Resovii Marcin Janusz.

Czy Asseco Resovia Rzeszów jest faworytem?

Marcin Janusz z Asseco Resovii Rzeszów podkreślił, że mimo niedzielnego zwycięstwa, jego zespół wciąż zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji. Wynik rywalizacji to nadal 2:1 dla PGE Projektu Warszawa, a stołeczna drużyna zaprezentowała bardzo dobrą siatkówkę w pierwszych dwóch setach ostatniego meczu. Problemem była skuteczna zagrywka rywali.

Rozgrywający zaznaczył, że rzeszowianie nie są jeszcze faworytem w walce o brąz PlusLigi. Zespół z Rzeszowa jest jednak zdeterminowany, aby powrócić do stolicy i stoczyć dalszą walkę o trzecie miejsce. Marcin Janusz wyraził także wdzięczność kibicom za nieustające wsparcie, obiecując odwdzięczyć się na boisku.

Wpływ rezerwowych na wynik meczu w Warszawie

Znaczącą rolę w odmianie losów spotkania w Warszawie odegrali zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych. Atakujący Jakub Bucki oraz przyjmujący Lukas Vasina wnieśli nową energię i jakość do gry zespołu. Marcin Janusz komplementował Vasinę, podkreślając jego klasę mimo wcześniejszych kontuzji w sezonie.

Jakub Bucki również pochwalił Lukasa Vasinę za jego wkład. Zauważył, że zmiennicy dali "fajną zmianę", szczególnie jeśli chodzi o energię. Ponadto, po dwóch setach gra rzeszowian znacznie się poprawiła, w tym serwis i przyjęcie zagrywki rywali, co pozwoliło zespołowi z Rzeszowa na powrót do „męskiej, twardej” siatkówki.

"Lukas dał fajną zmianę, jeśli chodzi o energię. On cały sezon zmagał się z kontuzją. Teraz widać, że jest głodny grania, dodał dobrej energii. Ale do tego zaczęliśmy dużo lepiej zagrywać i lepiej sobie radzić z przyjęciem zagrywki rywali. I troszkę po dwóch setach ten obraz meczu się zmienił i zaczęliśmy grać po prostu w siatkówkę, męską, twardą, fajną" - ocenił atakujący Jakub Bucki.

Reakcja PGE Projektu Warszawa na porażkę

Jan Firlej, rozgrywający PGE Projektu Warszawa, zgodził się z opinią Marcina Janusza, że zespół z Rzeszowa potrafi wznieść się na bardzo wysoki poziom. Stwierdził, że dla jego drużyny nie było to zaskoczeniem, iż rywale nagle zaczęli grać dobrą siatkówkę. Wskazał na klasę zawodników Asseco Resovii.

Firlej podkreślił, że Projekt Warszawa musi przypomnieć sobie styl gry z pierwszych dwóch zwycięskich meczów rywalizacji o brąz. Zaznaczył, że stołeczny zespół nie może spuszczać z tonu, musi się zregenerować i oczyścić głowę po drugiej części niedzielnego spotkania. Zapowiedział chęć przechylenia szali zwycięstwa na swoją korzyść już w Rzeszowie.

"Myślę, że mogę się zgodzić z tym, co powiedział Marcin. Zespół z Rzeszowa potrafi wejść na bardzo wysokie obroty i my też sobie z tego zdajemy sprawę. Jesteśmy na to gotowi, to nie było dla nas zaskoczenie, że oni nagle zaczęli grać dobrą siatkówkę. Wiemy jakich Resovia ma graczy" - zauważył rozgrywający stołecznej drużyny Jan Firlej.

Kiedy odbędzie się czwarty mecz o brąz PlusLigi?

Czwarty mecz rywalizacji o brąz PlusLigi pomiędzy Asseco Resovią Rzeszów a PGE Projektem Warszawa odbędzie się w środę o godzinie 17.30. Spotkanie zostanie rozegrane w Rzeszowie. Stawką jest przedłużenie serii do decydującego, piątego meczu.

Jeśli Asseco Resovia ponownie okaże się lepsza i zwycięży w czwartym meczu, rywalizacja przeniesie się z powrotem do Warszawy. Tam zostanie rozegrane piąte, decydujące spotkanie, które wyłoni zdobywcę brązowego medalu ekstraklasy siatkarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.