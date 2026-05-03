Turecka liga koszykarzy \u2013 Micha\u0142 Soko\u0142owski z wa\u017cnym dorobkiem. Jaki by\u0142 jego wp\u0142yw na wynik Pinaru Karsiyaka?

Soko\u0142owski kluczowym graczem Pinaru Karsiyaka

Micha\u0142 Soko\u0142owski, 33-letni reprezentant Polski, sp\u0119dzi\u0142 na parkiecie 29 minut podczas wyjazdowego meczu 29. kolejki tureckiej ligi koszykarzy, co by\u0142o najd\u0142u\u017cszym czasem gry w zespole go\u015bci. W trakcie spotkania z Tofasem Bursa, koszykarz Pinaru Karsiyaka zanotowa\u0142 15 punkt\u00f3w. Jego skuteczno\u015b\u0107 strzelecka obejmowa\u0142a jeden celny rzut za dwa punkty z czterech pr\u00f3b oraz dwa z sze\u015bciu rzut\u00f3w za trzy punkty. Dodatkowo, Soko\u0142owski trafi\u0142 siedem z dziesi\u0119ciu rzut\u00f3w wolnych, co przyczyni\u0142o si\u0119 do jego ostatecznego dorobku.

Poza punktami, Soko\u0142owski do\u0142o\u017cy\u0142 do swojego konta tak\u017ce trzy zbi\u00f3rki oraz dwie asysty, wykazuj\u0105c si\u0119 wszechstronno\u015bci\u0105 na boisku. Najlepszym strzelcem ekipy Pinar Karsiyaka okaza\u0142 si\u0119 Amerykanin Charles Manning, kt\u00f3ry zdoby\u0142 18 punkt\u00f3w. Warto podkre\u015bli\u0107, \u017ce Samet Geying i Cameron Young r\u00f3wnie\u017c zako\u0144czyli mecz z identycznym dorobkiem punktowym co Polak, czyli 15 oczek. Mimo indywidualnych osi\u0105gni\u0119\u0107, Pinar Karsiyaka ostatecznie uleg\u0142a Tofasowi Bursa wynikiem 78:87.

Loyd i Ponitka z dobrymi wyst\u0119pami

W tej samej, 29. kolejce tureckiej ligi koszykarzy, inni polscy reprezentanci r\u00f3wnie\u017c mieli okazj\u0119 zaprezentowa\u0107 swoje umiej\u0119tno\u015bci. W sobot\u0119 zesp\u00f3\u0142 Anadolu Efes Stambu\u0142, z Jordanem Loydem w sk\u0142adzie, wygra\u0142 sw\u00f3j wyjazdowy mecz z Mersin Spor wynikiem 88:86. Loyd okaza\u0142 si\u0119 drugim najlepszym strzelcem dru\u017cyny, zdobywaj\u0105c 16 punkt\u00f3w w ci\u0105gu 29 minut gry. Do swojego dorobku doda\u0142 tak\u017ce trzy zbi\u00f3rki i jedn\u0105 asyst\u0119, co przyczyni\u0142o si\u0119 do zwyci\u0119stwa jego zespo\u0142u.

Mateusz Ponitka, graj\u0105cy w Bahcesehir Koleji, tak\u017ce zanotowa\u0142 udany wyst\u0119p, przyczyniaj\u0105c si\u0119 do pewnego zwyci\u0119stwa swojej dru\u017cyny nad Aliag\u0105 Petkim Spor 95:76. Ponitka w zaledwie 18 minut na parkiecie zdoby\u0142 11 punkt\u00f3w, a ponadto zaliczy\u0142 trzy zbi\u00f3rki i asyst\u0119. Oba zespo\u0142y z polskimi zawodnikami odnotowa\u0142y wa\u017cne wygrane w tej serii spotka\u0144, pokazuj\u0105c ich znaczenie dla swoich klub\u00f3w.

Sytuacja Pinaru Karsiyaka w tabeli ligowej

W tabeli tureckiej ligi koszykarzy prowadzi obecnie Besiktas Stambu\u0142, kt\u00f3ry ma imponuj\u0105cy bilans 24 zwyci\u0119stw i tylko 4 pora\u017cek. Na trzeciej pozycji znajduje si\u0119 Bahcesehir Koleji z bilansem 21-8, natomiast pi\u0105te miejsce zajmuje Anadolu Efes z 19 wygranymi i 10 przegranymi. S\u0105 to czo\u0142owe zespo\u0142y, kt\u00f3re dominuj\u0105 w obecnym sezonie rozgrywek w Turcji.

Pinar Karsiyaka, zesp\u00f3\u0142 Micha\u0142a Soko\u0142owskiego, znajduje si\u0119 w trudniejszej sytuacji, walcz\u0105c o utrzymanie si\u0119 w superlidze. Dru\u017cyna ma obecnie osiem zwyci\u0119stw oraz 21 pora\u017cek i zajmuje 14. pozycj\u0119 w 16-zespo\u0142owej tabeli. Poni\u017cej Pinaru Karsiyaka plasuj\u0105 si\u0119 Aliaga Petkim Spor (9-19) oraz Onvo Buyukcekmece Basketbol (4-25), co podkre\u015bla intensywn\u0105 walk\u0119 o pozostanie w najwy\u017cszej klasie rozgrywkowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.