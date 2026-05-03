Pogoń Szczecin deklasuje Wisłę Płock. Kto okazał się bohaterem meczu Ekstraklasy?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-03 20:16

Pogoń Szczecin odniosła spektakularne zwycięstwo nad Wisłą Płock w meczu Ekstraklasy, dominując na własnym boisku. Starcie dostarczyło wielu emocji i zapisało się w historii sezonu jako jedno z najbardziej jednostronnych. Wynik spotkania zaskoczył wielu kibiców, a postawa zawodników Pogoni pozostawiła rywali daleko w tyle, budząc pytania o ich dalsze perspektywy w lidze.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Dominacja Pogoni Szczecin nad Wisłą Płock

Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock wynikiem 3:0 w meczu Ekstraklasy. Spotkanie odbyło się na stadionie Pogoni, a gospodarze od początku narzucili swój styl gry. Widowisko przyciągnęło na trybuny 19 444 widzów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym starciem.

Pierwsza bramka padła tuż przed przerwą, w doliczonym czasie pierwszej połowy. Kluczowym momentem okazał się występ jednego z napastników Pogoni, który wpisał się na listę strzelców. Było to trafienie, które dało Pogonistom komfort przed drugą częścią meczu i znacząco wpłynęło na dalszy przebieg rywalizacji.

Kto zdobył bramki dla Pogoni?

Wszystkie trzy bramki dla Pogoni Szczecin padły z rąk dwóch różnych zawodników. Pierwsze trafienie zaliczył Filip Ciuić w 45+2 minucie meczu, otwierając wynik spotkania. To właśnie Ciuić ponownie popisał się skutecznością w drugiej połowie.

Drugą bramkę Filip Ciuić zdobył w 75. minucie, umacniając prowadzenie swojej drużyny. Wynik meczu na 3:0 ustalił Hussein Ali w doliczonym czasie gry, w 90+3 minucie, pieczętując zwycięstwo Pogoni Szczecin w Ekstraklasie.

Żółte kartki i obsada sędziowska

Mecz Pogoń Szczecin – Wisła Płock obfitował w emocje, co odzwierciedliło się w liczbie żółtych kartek. Po stronie Pogoni jedyną upomnianą osobą był Hussein Ali, strzelec ostatniej bramki. W drużynie Wisły Płock żółtymi kartkami ukarani zostali Nemanja Mijusković oraz Rafał Leszczyński.

Spotkanie poprowadził sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku, który musiał zarządzać dynamiką gry obu zespołów. Jego decyzje były kluczowe dla utrzymania porządku na boisku, zwłaszcza w obliczu narastającego napięcia i determinacji obu drużyn do walki o każdy punkt.

Składy Pogoń Szczecin i Wisła Płock

Pogoń Szczecin zagrała w składzie: Valentin Cojocaru – Linus Wahlqvist (55. Dimitrios Keramitsis), Danijel Loncar (82. Hussein Ali), Attila Szalai, Leo Borges – Kellyn Acosta, Fredrik Ulvestad, Mads Agger (82. Leonardo Koutris), Natan Ława (62. Jacek Czapliński) – Paul Mukairu (82. Benjamin Mendy), Filip Ciuić. Zmiany wpłynęły na dynamikę gry gospodarzy.

Wisła Płock wyszła na boisko w składzie: Rafał Leszczyński – Nemanja Mijusković (86. Kevin Custović), Marcin Kamiński, Marcus Haglind-Sangre – Dion Gallapeni, Fabian Hiszpański (58. Łukasz Sekulski), Tomas Tavares (74. Matchoi Djalo), Dominik Kun (58. Quentin Lecoeuche), Deni Jurić (58. Dani Pacheco) – Wiktor Nowak, Giannis Niarchos. Trener Wisły dokonał kilku kluczowych zmian w trakcie meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.