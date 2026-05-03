Ekstraklasa koszykarzy. AMW Arka Gdynia deklasuje rywala, ale kto był liderem na parkiecie?

AMW Arka Gdynia dominowała w Lublinie

Mecz Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy PGE Start Lublin a AMW Arka Gdynia zakończył się wyraźnym zwycięstwem gości, którzy pokonali gospodarzy 80:101. Spotkanie rozgrywane w Lublinie od początku wskazywało na lepszą dyspozycję drużyny z Gdyni, która konsekwentnie budowała swoją przewagę. Już w pierwszej kwarcie Arka uzyskała dwupunktowe prowadzenie.

Przewaga AMW Arka Gdynia systematycznie rosła w kolejnych częściach meczu, co pozwoliło na utrzymanie inicjatywy. Do przerwy Arka prowadziła 37:48, prezentując skuteczną grę w ataku i dobrą obronę. Końcowe kwarty tylko utwierdziły dominację gości, którzy ostatecznie triumfowali różnicą 21 punktów.

Kto zdobył najwięcej punktów dla AMW Arki Gdynia i PGE Startu Lublin?

Wśród zawodników AMW Arka Gdynia, na wyróżnienie zasłużył Kresimir Ljubicić, który zdobył 21 punktów, będąc najskuteczniejszym strzelcem swojej drużyny. Luke Barrett również zaprezentował się znakomicie, dodając do dorobku zespołu 19 punktów. Jarosław Zyskowski zdobył 18 oczek, a Jakub Garbacz dorzucił 13 punktów.

Dla PGE Start Lublin najlepiej punktującym graczem był Jordan Wright, który zakończył mecz z 22 punktami na swoim koncie, stając się najlepszym strzelcem całego spotkania. Liam O'reilly i Michał Krasuski również przekroczyli barierę dziesięciu punktów, zdobywając po 12 każdy. Mimo indywidualnych sukcesów, ich wysiłki nie wystarczyły do odwrócenia losów meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.