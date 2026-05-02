Karol Nawrocki na trybunach PGE Narodowego. Prezydent pojawił się na wielkim finale

Weronika Fakhriddinova
2026-05-02 16:31

Finałowe starcie o Puchar Polski na PGE Narodowym zagwarantowało kibicom ogromne emocje i zgromadziło na trybunach tłumy. Wśród obserwatorów meczu Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze znalazł się prezydent Karol Nawrocki. Obecność głowy państwa błyskawicznie stała się jednym z najchętniej omawianych wątków tego piłkarskiego święta.

Karol Nawrocki wśród kibiców. Tak wyglądał na meczu
  • Prezydent Karol Nawrocki obserwował z trybun finałowe starcie Pucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa a Górnikiem Zabrze.
  • Wizyta głowy państwa na Stadionie Narodowym uświetniła rangę tego piłkarskiego święta.
  • Od wielu lat wiadomo, że Karol Nawrocki jest wielkim miłośnikiem sportu, a w szczególności piłki nożnej.
  • Wyjaśniamy powody nieobecności prezesa PZPN na tym prestiżowym spotkaniu.

Drugiego maja warszawski Stadion Narodowy ponownie gościł najważniejsze spotkanie w krajowych rozgrywkach piłkarskich. Finałowa batalia o Puchar Polski tradycyjnie gromadzi na trybunach tłumy sympatyków futbolu, w tym również znane postacie ze świata polityki i przestrzeni publicznej.

Tym razem w gronie obserwatorów zasiadł prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa z perspektywy trybun śledziła decydujący mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a Górnikiem Zabrze, co dodatkowo podniosło prestiż tego sportowego wydarzenia.

Prezydent Nawrocki i jego zamiłowanie do piłki nożnej

Pojawienie się polskiego przywódcy na piłkarskim obiekcie nie stanowiło wielkiego zaskoczenia. Karol Nawrocki od dawna znany jest ze swojej pasji do sportowej rywalizacji. Jeszcze w czasach, gdy nie sprawował najważniejszego urzędu w kraju, chętnie brał udział w inicjatywach sportowych i otwarcie przyznawał się do sympatii wobec futbolu.

Mecz finałowy o Puchar Polski, który od lat odbywa się właśnie 2 maja, charakteryzuje się unikalną atmosferą. To nie tylko zaciekła walka o prestiżowe trofeum, ale również stały, symboliczny punkt w harmonogramie największych imprez masowych w Polsce.

Brak Cezarego Kuleszy na meczu Raków Częstochowa – Górnik Zabrze

Mimo że na stadionie zasiadło wielu znakomitych gości, zabrakło wśród nich Cezarego Kuleszy, czyli szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z medialnych doniesień wynika, że bezpośrednią przyczyną absencji prezesa były komplikacje przy powrocie do kraju, wynikające z opóźnionych połączeń lotniczych.

Finałowe spotkanie Rakowa z Górnikiem udowodniło, że piłkarskie emocje przyciągają uwagę nie tylko zagorzałych fanów, ale również najważniejszych postaci w państwie. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na stołecznym obiekcie nadała temu widowisku szczególnego, symbolicznego znaczenia.

