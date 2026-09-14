Marta Lipińska na planie nowej części "Nigdy w życiu!". Pamiętacie ją z "Rancza"? Po dawnym wizerunku nie ma ani śladu

Marta Lipińska z "Rancza" powraca na ekrany

Wiele osób może być zaskoczonych faktem, że uwielbiana przez Polaków Marta Lipińska, która w "Ranczu" grała gospodynię księdza, ma już 86 lat. Ta wybitna aktorka może pochwalić się ogromnym dorobkiem artystycznym, a jej kariera zawodowa trwa od imponujących 65 lat. Po ukończeniu szkoły teatralnej w 1962 roku szybko zdobyła uznanie na scenie, a później również w produkcjach radiowych, gdzie zachwycała jako Eliza w audycji "Kocham pana, panie Sułku". Równolegle rozwijała się jej kariera filmowa i telewizyjna.

Gwiazdę podziwialiśmy w takich produkcjach jak "Lalka", "Nad Niemnem", a także w popularnych "Miodowych latach". Prawdziwy renesans popularności przyniosła jej jednak rola Michałowej w hitowym "Ranczu", w którym wcielała się w postać zarządzającą plebanią w Wilkowyjach. Ponadto w 2004 roku wystąpiła w "Nigdy w życiu!", by po dwóch latach powrócić jako matka Judyty w "Ja wam pokażę!". Obecnie pracuje na planie filmu "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", gdzie prezentuje zupełnie nowy wizerunek.

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Marta Lipińska w nowej odsłonie. Zobacz odmienioną aktorkę

Internet obiegły już pierwsze ujęcia z planu adaptacji kolejnej książki autorstwa Katarzyny Grocholi. Zanim na dobre rozpoczęto nagrania, produkcję otoczyła atmosfera skandalu. Kwestią sporną okazała się sama ekranizacja, a w centrum konfliktu między twórcami a obsadą znalazła się postać filmowej Tosi. Burzliwa wymiana zdań, w tym publiczne apele i uszczypliwości, ostatecznie ucichły, umożliwiając ekipie intensywną pracę nad filmem.

Na planie ponownie pojawili się Danuta Stenka i Artur Żmijewski, dobrze znani fanom poprzednich części. W postać dorosłej Tosi wcieli się Agnieszka Żulewska, natomiast Marta Lipińska wróciła do roli matki Judyty, będąc jednocześnie babcią Tosi oraz prababcią dla jej małej córki. 86-letnia aktorka prezentuje się znakomicie, zachwycając wizerunkiem odległym od tego z "Rancza". Główną uwagę przyciąga jej nowa fryzura - włosy są teraz jaśniejsze i nieco krótsze, w eleganckim, siwym odcieniu. Całość dopełnia stylowy strój i dopracowany makijaż.

Zobacz więcej zdjęć. Marta Lipińska na planie "Właśnie, że tak" wygląda zupełnie inaczej niż w "Ranczu". Zerknijcie na tę elegancką fryzurę!

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Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"