Sydney Sweeney krytykowana w głośnej kampanii. Aktorka znów kusi kibiców bez ubrań!

Wszystko ma swój początek w kampanii "Just sports", gdzie Sydney Sweeney pozuje całkowicie bez ubrań, a jej ciało zasłaniają jedynie strategicznie rozmieszczone akcesoria sportowe, takie jak piłki futbolowe, kije hokejowe i rakiety tenisowe. Krótkie wideo, na którym aktorka wdzięczy się do fanów sportu, między innymi siedząc na koszu do koszykówki, bardzo szybko zyskało status virala, jednocześnie dzieląc społeczność internetową.

Sydney Sweeney całkowicie rozgogolona w nowej reklamie! Tym razem przesadziła?

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Sydney Sweeney w ogniu krytyki za seksualizację sportu. Rozebrana odpowiada krytykom!

Na aktorkę spadła fala oskarżeń o "seksualizowanie sportu" oraz cofanie wieloletnich starań kobiet o docenianie ich za talent i umiejętności, a nie wygląd fizyczny. W internecie rozgorzała gorąca dyskusja. Część osób pisała, że "to dosłownie pornografia". Inni odnosili się do jej roli w serialu "Euforia", sugerując że "wychodzi na to, że w prawdziwym życiu jest taka sama jak Cassie" – co miało oznaczać ciągłe poszukiwanie atencji. Rozczarowanie wyraziło też wiele sportsmenek i kobiet ze środowiska sportowego, które uznały kampanię za drwinę z ich trudów w walce o równość.

Sweeney jednak nie zamierza ustąpić ani wyrażać skruchy, pokazując że niezbyt przejmuje się nieprzychylnymi opiniami. Kilka dni po wypuszczeniu pierwszej reklamy, w niedzielę, czyli w dniu rozgrywek NFL, wrzuciła na Instagrama kolejny post z podpisem "It's gameday" ("Dzień meczowy"). Znalazły się w nim nowe, jeszcze odważniejsze zdjęcia i nagrania z rozebraną aktorką. W relacjach Instastories zamieściła też wymowne zdjęcia gwiazd ze świata sportu w ramach słynnej rozbieranej sesji "Body Issue".

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Z drugiej strony, nie brakuje również słów uznania dla gwiazdy. Jej fani doceniają odwagę i pewność siebie, a niektórzy posunęli się nawet do nazwania jej "Marilyn Monroe naszego pokolenia". Wśród komentarzy pojawia się też wymowne hasło "America is great again" (Ameryka znów jest wielka), nawiązujące do ruchu Make America Great Again związanego z Donaldem Trumpem i partią republikańską, z którymi sympatyzowanie często zarzuca się właśnie Sydney Sweeney.