Książulo w nowej restauracji Magdy Gessler. Youtuber był w szoku po spróbowaniu jedzenia

Nowa restauracja Magdy Gessler nad Jeziorem Czorsztyńskim

Magda Gessler, czołowa postać polskiego show-biznesu, regularnie gości na ekranach telewizorów, ucząc Polaków dobrego smaku. 73-letnia restauratorka, słynąca z bezkompromisowego podejścia, zyskała miano ikony. Oprócz ponad 30. sezonów hitowego programu "Kuchenne rewolucje", gwiazda TVN-u aktywnie promuje kulinarną pasję w mediach społecznościowych.

Gotowanie to dla niej nie tylko programy telewizyjne, ale też prężnie działające biznesy. Restauracje należące do Magdy Gessler przyciągają tłumy klientów, a jej książki kucharskie cieszą się ogromnym uznaniem. Niedawno restauratorka powiększyła swoje kulinarne imperium o kolejny lokal – "Naturę". Nowa restauracja mieści się w malowniczych Kluszkowcach, tuż nad brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego.

Dziennikarze "Super Expressu" mieli przywilej jako pierwsi sprawdzić jakość dań w "Naturze" już w dniu jej premiery, a ich wrażenia były bardzo pozytywne. W ślad za nimi podążył znany youtuber Książulo, który podróżuje po kraju i ocenia lokale gastronomiczne. Postanowił na własnej skórze przetestować najnowsze kulinarne przedsięwzięcie słynnej restauratorki.

Zobacz również: Magda Gessler w nowej roli? Tajemniczy komentarz ikony polskiej kuchni o popularnym programie

Książulo zachwycony nową restauracją Magdy Gessler

Początkowo Książulo zdobył popularność dzięki recenzjom budek z fast foodami, jednak teraz coraz częściej odwiedza drogie hotele i lokale celebrytów. Na swoim kanale zgromadził już pokaźną kolekcję testów dań z restauracji i cateringów Magdy Gessler. Do tej pory jego oceny bywały mocno zróżnicowane.

Film z wizyty w "Naturze" został opublikowany w sieci, wzbudzając spore zainteresowanie. Youtuber nie krył swojego zachwytu nad nowym miejscem Magdy Gessler. Tym razem Książulo bez wahania przyznał restauracji swój najwyższy znak jakości – słynne "Muala".

Totalne Muala. Schabowy, ogórkowa i tatar, to są dania, które w tym miejscu odkryłem totalnie na nowo. Prze-py-szne. Polecam każdemu - zachwycał się na nagraniu.

Sama Magda Gessler do tej pory nie odniosła się publicznie do pozytywnej recenzji Książula.

Zobacz również: Magda Gessler o zostawianiu napiwków: "to jest rola kelnera, żeby sprowokował tę chęć"

26

Testowaliśmy jedzenie Magdy Gessler w nowej restauracji Natura