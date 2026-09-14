Książulo w nowej restauracji Magdy Gessler. Youtuber był w szoku po spróbowaniu jedzenia

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
Maksymilian Kluziewicz
2026-09-14 17:31

Magda Gessler otworzyła kolejną restaurację na mapie Polski. Lokal postanowił odwiedzić znany youtuber Książulo, który już wielokrotnie oceniał dania w knajpach znanej restauratorki. Często bywał krytyczny, ale tym razem jego opinia była jednoznaczna. Zaskakująca ocena nowej restauracji gwiazdy TVN!

Nowa restauracja Magdy Gessler nad Jeziorem Czorsztyńskim

Magda Gessler, czołowa postać polskiego show-biznesu, regularnie gości na ekranach telewizorów, ucząc Polaków dobrego smaku. 73-letnia restauratorka, słynąca z bezkompromisowego podejścia, zyskała miano ikony. Oprócz ponad 30. sezonów hitowego programu "Kuchenne rewolucje", gwiazda TVN-u aktywnie promuje kulinarną pasję w mediach społecznościowych.

Gotowanie to dla niej nie tylko programy telewizyjne, ale też prężnie działające biznesy. Restauracje należące do Magdy Gessler przyciągają tłumy klientów, a jej książki kucharskie cieszą się ogromnym uznaniem. Niedawno restauratorka powiększyła swoje kulinarne imperium o kolejny lokal – "Naturę". Nowa restauracja mieści się w malowniczych Kluszkowcach, tuż nad brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego.

Dziennikarze "Super Expressu" mieli przywilej jako pierwsi sprawdzić jakość dań w "Naturze" już w dniu jej premiery, a ich wrażenia były bardzo pozytywne. W ślad za nimi podążył znany youtuber Książulo, który podróżuje po kraju i ocenia lokale gastronomiczne. Postanowił na własnej skórze przetestować najnowsze kulinarne przedsięwzięcie słynnej restauratorki.

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Książulo zachwycony nową restauracją Magdy Gessler

Początkowo Książulo zdobył popularność dzięki recenzjom budek z fast foodami, jednak teraz coraz częściej odwiedza drogie hotele i lokale celebrytów. Na swoim kanale zgromadził już pokaźną kolekcję testów dań z restauracji i cateringów Magdy Gessler. Do tej pory jego oceny bywały mocno zróżnicowane.

Film z wizyty w "Naturze" został opublikowany w sieci, wzbudzając spore zainteresowanie. Youtuber nie krył swojego zachwytu nad nowym miejscem Magdy Gessler. Tym razem Książulo bez wahania przyznał restauracji swój najwyższy znak jakości – słynne "Muala".

Totalne Muala. Schabowy, ogórkowa i tatar, to są dania, które w tym miejscu odkryłem totalnie na nowo. Prze-py-szne. Polecam każdemu - zachwycał się na nagraniu.

Sama Magda Gessler do tej pory nie odniosła się publicznie do pozytywnej recenzji Książula.

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Książulo odwiedził nową restaurację Gessler
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Testowaliśmy jedzenie Magdy Gessler w nowej restauracji Natura 
"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach"
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Magda Gessler
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