Wroclavia wchodzi do świata Westfield – i zaprasza na koncert Alvaro Soler! Sprawdź, jak zdobyć bilety!

Koncert hiszpańsko-niemieckiego artysty będzie głównym punktem programu wydarzeń związanych z rebrandingiem centrum oraz symbolicznym rozpoczęciem nowego etapu działalności. Wroclavia, która od lat rozwija swoją ofertę nie tylko zakupową, ale także rozrywkową, kulturalną i lifestyle’ową, połączy polską gościnność z południową energią, zapraszając mieszkańców miasta do wspólnego świętowania. Mimo zbliżającej się jesieni, w czwartek 17 września dach centrum wypełni się wakacyjną atmosferą znaną z największych przebojów Alvaro Soler, takich jak „Sofia”, „La Cintura”, „El Mismo Sol”, „Magia” czy „Libre”. To nie będzie kolejny wielki koncert stadionowy. Ograniczona liczba miejsc i wyjątkowa lokalizacja na dachu centrum sprawią, że publiczność znajdzie się niezwykle blisko artysty, mogąc poczuć energię występu na wyciągnięcie ręki.

– Dołączenie do sieci Westfield to dla nas wyjątkowy moment, dlatego chcemy świętować go razem z naszymi gośćmi. Centrum od początku jest miejscem spotkań, codziennych rytuałów, rodzinnych chwil, wydarzeń i emocji, które budują relacje z ludźmi, którzy do nas przychodzą – zarówno z mieszkańcami Wrocławia i okolic, jak i licznie odwiedzającymi nas turystami. Koncert Alvaro Soler doskonale odda atmosferę nowego rozdziału. Będzie pełen pozytywnej energii, z którą chcemy wejść w kolejny etap rozwoju naszego centrum – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektorka Westfield Wroclavia.

Rebranding Wroclavii jest elementem strategicznego rozwoju centrum i potwierdzeniem spełniania standardów marki Westfield w zakresie jakości obiektu, oferty handlowej, doświadczeń klientów, zaangażowania społecznego oraz zrównoważonego rozwoju. Po zmianie nazwy Westfield Wroclavia będzie trzecim centrum działającym pod marką Westfield w Polsce, obok Westfield Arkadia i Westfield Mokotów.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zasad wejścia na teren koncertu będą dostępne na stronie internetowej centrum pod adresem https://www.westfield.com/pl/poland/wroclavia.

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