Wroclavia wchodzi do świata Westfield – i zaprasza na koncert Alvaro Soler! Sprawdź, jak zdobyć bilety!

2026-09-14 18:31 Materiał reklamowy

Już 17 września Wroclavia otworzy nowy rozdział swojej historii i oficjalnie dołączy do międzynarodowej sieci Westfield. Z tej okazji centrum zaprasza mieszkańców Wrocławia i okolic na koncert Alvaro Soler, jednego z najpopularniejszych artystów europejskiej sceny pop.

Alvaro Soler
Autor: Jakob Marwein/ Materiały prasowe

Koncert hiszpańsko-niemieckiego artysty będzie głównym punktem programu wydarzeń związanych z rebrandingiem centrum oraz symbolicznym rozpoczęciem nowego etapu działalności. Wroclavia, która od lat rozwija swoją ofertę nie tylko zakupową, ale także rozrywkową, kulturalną i lifestyle’ową, połączy polską gościnność z południową energią, zapraszając mieszkańców miasta do wspólnego świętowania. Mimo zbliżającej się jesieni, w czwartek 17 września dach centrum wypełni się wakacyjną atmosferą znaną z największych przebojów Alvaro Soler, takich jak „Sofia”, „La Cintura”, „El Mismo Sol”, „Magia” czy „Libre”. To nie będzie kolejny wielki koncert stadionowy. Ograniczona liczba miejsc i wyjątkowa lokalizacja na dachu centrum sprawią, że publiczność znajdzie się niezwykle blisko artysty, mogąc poczuć energię występu na wyciągnięcie ręki.

Dołączenie do sieci Westfield to dla nas wyjątkowy moment, dlatego chcemy świętować go razem z naszymi gośćmi. Centrum od początku jest miejscem spotkań, codziennych rytuałów, rodzinnych chwil, wydarzeń i emocji, które budują relacje z ludźmi, którzy do nas przychodzą – zarówno z mieszkańcami Wrocławia i okolic, jak i licznie odwiedzającymi nas turystami. Koncert Alvaro Soler doskonale odda atmosferę nowego rozdziału. Będzie pełen pozytywnej energii, z którą chcemy wejść w kolejny etap rozwoju naszego centrum – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektorka Westfield Wroclavia.

Rebranding Wroclavii jest elementem strategicznego rozwoju centrum i potwierdzeniem spełniania standardów marki Westfield w zakresie jakości obiektu, oferty handlowej, doświadczeń klientów, zaangażowania społecznego oraz zrównoważonego rozwoju. Po zmianie nazwy Westfield Wroclavia będzie trzecim centrum działającym pod marką Westfield w Polsce, obok Westfield Arkadia i Westfield Mokotów.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz zasad wejścia na teren koncertu będą dostępne na stronie internetowej centrum pod adresem https://www.westfield.com/pl/poland/wroclavia.

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