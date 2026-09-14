Zatrzymanie w Opolu. Rowerzysta uciekał przed policją z amfetaminą

Nocna interwencja policji na ulicach Opola

W nocy 14 września 2026 roku funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu zauważyli rowerzystę przejeżdżającego przez ulice miasta. Mężczyzna poruszał się samotnie, jednak na widok policyjnego radiowozu nagle zawrócił i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o ruszeniu za kierującym jednośladem. Całe zdarzenie miało miejsce w godzinach nocnych, gdy ruch na drogach był minimalny.

Pieszy pościg i znalezienie porzuconych narkotyków

Ucieczka 36-latka nie trwała długo, ponieważ policjanci już po chwili zatrzymali go w pościgu pieszym. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi odnaleźli również przedmiot, który cyklista wyrzucił podczas próby ucieczki. Było to opakowanie, w którym znajdowały się woreczki strunowe wypełnione białą substancją. Badanie przeprowadzone przy użyciu narkotestera potwierdziło, że zabezpieczony środek to amfetamina.

Poważne konsekwencje dla 36-letniego rowerzysty

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany mężczyzna posiadał przy sobie łącznie blisko 500 porcji narkotyków. Wszystkie zabronione substancje znajdowały się w wyrzuconym przez niego pudełku. 36-latek został ujęty i odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie takiej ilości środków odurzających grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl