Dziki Warszawa grają dalej w Lidze Mistrzów FIBA. Kto będzie kolejnym rywalem polskiej drużyny?

Amerykanie poprowadzili stołeczny zespół do zwycięstwa

Mecz pierwszej rundy kwalifikacji zakończył się wynikiem 116:99 dla polskiego zespołu. Dwie początkowe kwarty były niezwykle wyrównane i zakończyły się remisami 24:24 oraz 26:26. Kluczowa dla losów całego spotkania okazała się trzecia odsłona. Wówczas gracze z Warszawy odskoczyli rywalom na dziesięć punktów, a w ostatniej części gry jeszcze powiększyli swoją przewagę nad drużyną BK Opava.

Głównymi architektami triumfu polskiej ekipy byli amerykańscy koszykarze. Najwięcej punktów dla stołecznej drużyny rzucił Austin Luke, który zapisał na swoim koncie dwadzieścia dwa oczka. Bardzo dobre zawody rozegrał również Zane Waterman, notując czternaście punktów oraz dziesięć zbiórek. W najbliższy czwartek warszawianie zmierzą się z łotewskim VEF Ryga, który w swoim meczu wyeliminował azerskie Landau Lions stosunkiem 105:88.

Z kim zagrają Dziki Warszawa po awansie?

Turniej kwalifikacyjny w bułgarskim Samokowie zgromadził dwadzieścia cztery drużyny z różnych krajów. Zmagania potrwają do dwudziestego września, a przepustkę do fazy grupowej uzyskają tylko triumfatorzy dwóch ścieżek eliminacyjnych. Jeśli brązowi medaliści mistrzostw Polski wygrają całe zawody, trafią do wymagającej grupy F. Tam ich potencjalnymi przeciwnikami będą Cholet Basket, Hapoel Holon oraz Spartak Subotica.

W przypadku ewentualnej porażki w kolejnych etapach, koszykarze ze stolicy zagrają w Pucharze Europy FIBA, gdzie wystąpią także wicemistrzowie kraju Zastal Zielona Góra oraz King Szczecin. Pewne miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów ma mistrz Polski, czyli Legia Warszawa, która zagra w grupie B z Galatasaray Stambuł, SIG Strasbourg i Ciboną Zagrzeb. Poprzednią, dziesiątą edycję rozgrywek wygrał litewski Rytas Wilno, pokonując po dramatycznej dogrywce w finale w Badalonie grecki AEK Ateny 92:86.