Mariia Hrytsko w Hotel Paradise 13. Nowa uczestniczka ukrywa przed innymi wielki talent

Kim jest Mariia Hrytsko? Utalentowana tancerka i nowa gwiazda "Hotelu Paradise 13"

Mariia Hrytsko to 20-letnia mieszkanka Rzeszowa, która do Polski przeprowadziła się jako nastolatka z Ukrainy. Mimo młodego wieku niezwykle szybko osiągnęła życiową samodzielność i niezależność. W „Hotelu Paradise 13” wystąpi w roli pełnoprawnej uczestniczki, gotowej na budowanie relacji pod czujnym okiem kamer. Jej naturalny urok i nieprzeciętne poczucie stylu sprawiają, że w programie nie sposób przejść obok niej obojętnie.

Tytułowy „wielki talent” to dla niej chleb powszedni – Mariia zawodowo zajmuje się tańcem. Już jako 18-latka została instruktorką, a swoją edukację kontynuowała na profesjonalnych studiach tanecznych. Z czasem porzuciła klasykę i balet na rzecz znacznie bardziej nowoczesnych form wyrazu. Swoimi spektakularnymi układami dzieli się w sieci, aktywnie rozwijając konto na TikToku, gdzie zrzesza wokół siebie liczną i lojalną społeczność.

Zazdrość, babskie przyjaźnie i miłosne rozczarowania. Czego szuka na ekranie?

Choć uroda i charyzma zjednują jej rzesze fanów, Mariia otwarcie przyznaje, że w życiu codziennym często spotyka się z niepotrzebną zawiścią. Jej imponująca pewność siebie nierzadko wywołuje ukłucia zazdrości u innych kobiet. Paradoksalnie, jednym z głównych powodów jej udziału w randkowym show jest szczery głód prawdziwych, głębokich przyjaźni z dziewczynami, których tak bardzo brakuje jej na co dzień.

W sferze uczuciowej 20-latka ma za sobą jeden, bardzo poważny związek. Jej dotychczasowa relacja zakończyła się, gdy dziewczyna zdała sobie sprawę, że inwestuje w nią znacznie więcej energii i zaangażowania, niż otrzymuje w zamian. To bolesne, ale cenne doświadczenie sprawiło, że dziś doskonale wie, na jakie kompromisy jest w stanie pójść, a gdzie postawi nieprzekraczalną granicę.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Jakiego mężczyzny pragnie u swego boku 20-letnia tancerka?

Mimo nowoczesnego wizerunku i silnego, niezależnego charakteru, Mariia określa siebie mianem romantyczki o dość tradycyjnym podejściu do relacji damsko-męskich. Z ogromną przyjemnością zatroszczy się o swojego partnera i stworzy prawdziwe domowe ognisko, jednak bezwzględnie wymaga wzajemności – absolutnego oddania, ciepła oraz szczerej troski. Zdecydowanie nie interesują jej przelotne znajomości pozbawione solidnych fundamentów.

Kto ma największe szanse na zdobycie serca temperamentnej tancerki w programie? Jej ideałem jest pewny siebie, ambitny brunet o bardzo dobrej, stabilnej energii. Mężczyzna, który nie tylko dotrzyma jej kroku w codziennym życiu, ale będzie również w pełni świadomy swoich dalekosiężnych celów, z miejsca zyska w jej oczach ogromne uznanie.

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Gdzie i kiedy oglądać program "Hotel Paradise 13" z udziałem Marii Hrytsko?

Zasady kultowego reality show pozostają niezmienne i równie bezlitosne. Grupa atrakcyjnych singli zostaje zamknięta w luksusowej willi, by nawiązywać sojusze, szukać prawdziwej miłości oraz za wszelką cenę uniknąć eliminacji podczas pełnych napięcia „Rajskich Rozdań”. Czy Mariia swoimi tanecznymi ruchami i urzekającą pewnością siebie zdoła oczarować pozostałych uczestników i bezpiecznie utrzyma się w grze? Odpowiedź poznamy już wkrótce.

Wyjątkowa premiera najnowszej edycji została zaplanowana na pełen wielkich emocji weekend. Pierwszy odcinek zadebiutuje na ekranach telewizorów w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55. Kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia, o tej samej porze. Następnie rajskie zmagania uczestników będą emitowane na antenach stacji TVN oraz TVN7, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55.