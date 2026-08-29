Roksana Węgiel świętuje drugą rocznicę ślubu. Kevin Mglej traktuje żonę jak księżniczkę! [ZDJĘCIA]

Kevin przygotował niespodziankę dla Roxie

Roksana Węgiel nie ukrywa, że małżeństwo jest dla niej priorytetem. Wbrew temu co mówili hejterzy, jej związek z Kevinem Mglejem jest bardzo udany. Świetnie się dogadują, wzajemnie wspierają i planują wspólną przyszłość. Ich ślub wywołał wiele emocji. Teraz od tego dnia minęły już dwa lata. Z tego powodu Kevin postanowił zorganizować romantyczny wieczór. Przygotowal kolację, a na stole pojawił się duży biały tort, obok którego stało zdjęcie ślubne. Mężczyzna zadbał też o detale. Cały salon wypełniły czerwone balony w kształcie serca z helem. Kevinowi zdecydowanie nie można odmówić romantyzmu.

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"Najlepszego dla Was!"

W komentarzach pod zdjęciami opublikowanymi przez Roksanę Węgiel na jej profilu na Instagramie pojawiły się komentarze. Internauci byli zachwyceni tym, co zrobił Kevin. Pojawiły się też wpisy od gwiazd show-biznesu. - Najlepszego dla Was - napisała influencerka Ola Nowak. - Ale słodkie!!!! - skomentowała zachwycona Julia Wieniawa. - Kocham - dodała Patricia Kazadi. - Wooow! Gratulacje! - napisał Michał Kassin, z którym Roxie występowała w "Tańcu z Gwiazdami".

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Taki był ślub Roksany Węgiel

Ślub Roksany Węgiel to wydarzenie, którym żyła cała Polska. Piosenkarka i producent muzyczny Kevin Mglej ślub cywilny wzięli już wiosną 2024 roku, ale w wakacje zdecydowali się powiedzieć "tak" również przed ołtarzem. Ceremonia zaślubin odbyła się w niedzielę, 25 sierpnia 2024 r. w w parafii świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. Po nabożeństwie goście udali się na uroczyste wesele. Zorganizowano je w winnicy "Piwnice Półtorak". Organizatorką ślubu i wesela była Izabela Janachowska.