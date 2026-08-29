Wisła Kraków ogłasza nowy transfer. Kto wzmocni środek pola

Hiszpański pomocnik wzmacnia szeregi krakowskiego klubu

Victor Meseguer to 27-letni zawodnik, który dołączył do beniaminka na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej rozwiązał on swoją umowę z hiszpańskim klubem Real Valladolid. W trakcie swojej dotychczasowej kariery nowy nabytek krakowskiej drużyny reprezentował barwy takich zespołów jak Real Murcia, CD Mirandes, Granada CF oraz Racing Santander. Zawodnik wniesie do zespołu spore doświadczenie zebrane na Półwyspie Iberyjskim.

Hiszpan ma na swoim koncie 14 spotkań rozegranych w tamtejszej najwyższej klasie rozgrywkowej. Ponadto zaliczył aż 179 występów na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. Sztab szkoleniowy liczy, że jego obecność znacząco ożywi rywalizację w środkowej strefie boiska. Piłkarz dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi i odpowiednim wyszkoleniem technicznym.

"Jest to piłkarz, który może łączyć nawet trzy pozycje - sześć, osiem i dziesięć. Jest zaawansowany technicznie i skrojony pod naszą grę ofensywną. Potrafi bronić, jest dosyć wysoki, jak na zawodnika środka pola. Niezły w powietrzu. Myślę, że będzie w stanie pomóc zespołowi" - scharakteryzował nowego gracza trener „Białej Gwiazdy” Mariusz Jop.

Czy to ostatni transfer w tym oknie?

Zgodnie z zapowiedziami prezesa Jarosława Królewskiego, pozyskanie Hiszpana kończy letnie wzmocnienia klubu. Meseguer jest piątym zawodnikiem, który w trwającym oknie transferowym podpisał oficjalny kontrakt z krakowskim zespołem. Władze klubu uznały, że obecna kadra jest już w pełni skompletowana. Zespół przygotowuje się teraz do kolejnych wyzwań ligowych w aktualnym zestawieniu.

Obecnie podopieczni Mariusza Jopa zajmują ósmą lokatę w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Drużyna liczy na poprawę swojej pozycji w nadchodzących spotkaniach. Najbliższa okazja do zdobycia punktów nadarzy się już dziś. Krakowski zespół rozegra sobotnie spotkanie na własnym stadionie, a jego rywalem będą derbowi przeciwnicy z Wieczystej Kraków.