Finał w Winston-Salem. Buse zmierzy się z Ferym

Droga do finału w Winston-Salem

Ignacio Buse, rozstawiony w turnieju z numerem trzecim, pokonał w półfinale Benjamina Bonziego. Mecz zakończył się wynikiem 6:2, 4:6, 6:1 dla reprezentanta Peru. Francuz wcześniej, w pierwszej rundzie, wyeliminował Kamila Majchrzaka, wygrywając 6:4, 7:6 (9-7).

22-letni Peruwiańczyk zagra o swój drugi tytuł w karierze. Wcześniej triumfował w tym roku w Hamburgu. Dla 36. w rankingu ATP Buse'a było to pierwsze spotkanie z Bonzim, który zajmuje 109. pozycję w światowym zestawieniu.

Pierwszy finał dla Fery'ego

Arthur Fery, turniejowa "czwórka", awansował do finału po kreczu Jamesa Duckwortha. Australijczyk zrezygnował z dalszej gry po przegraniu pierwszego seta 4:6. Dla 24-letniego Brytyjczyka będzie to pierwszy finał w cyklu ATP w karierze.

Fery, obecnie 37. na liście ATP, w lipcu niespodziewanie dotarł do półfinału Wimbledonu, grając z "dziką kartą" jako 114. zawodnik rankingu. Sobotni mecz finałowy w Winston-Salem będzie pierwszym pojedynkiem pomiędzy Busem a Ferym. W turnieju deblowym wystąpił Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem odpadł w pierwszej rundzie.