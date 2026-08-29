Magda Gessler o poprawianiu urody. Padły zaskakujące słowa o operacjach plastycznych

Magda Gessler zawsze miała powodzenie u mężczyzn

Od najmłodszych lat Magda Gessler wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród mężczyzn, którzy zabiegali o jej uwagę. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę jej klasę, wyczucie stylu i naturalny urok. Zjawiskowa charyzma przyciągała do niej tłumy i ostatecznie uczyniła z niej ikonę małego ekranu. Pomimo upływu czasu, prowadząca "Kuchenne rewolucje" wciąż olśniewa urodą. Na oficjalnych wyjściach bryluje w oryginalnych strojach, prezentując nieskazitelną cerę i charakterystyczne blond loki. Co ciekawe, gwiazda nie ma też oporów przed publikowaniem w mediach społecznościowych zdjęć bez grama makijażu i w domowych stylizacjach.

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Gwiazda "Kuchennych rewolucji" boi się operacji plastycznych

Podobnie jak wiele kobiet, Magda Gessler dostrzega w swoim wyglądzie mankamenty, które najchętniej by poprawiła. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" zdradziła, że myślała o usunięciu nadmiaru skóry z powiek. Ostatecznie jednak strach przed operacją wziął górę. Zamiast tego restauratorka stawia na umiejętny makijaż, który doskonale kamufluje niedoskonałości.

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Boję się operacji plastycznych. Szczerze powiem, że powinnam sobie wyciąć powieki, a wolę robić to makijażem i ciemnym cieniem bo jest to bezbolesne. Poza tym ja nie mogę mieć przerwy na regenerację bo kręcę "Kuchenne rewolucje", a gojenie się powiek to jest skandaliczna niemożność

- wyznała w rozmowie z nami słynna restauratorka.

Od skalpela woli kremy i masaże twarzy

Magda Gessler wybiera nieinwazyjne metody dbania o wygląd i kondycję skóry. Wśród jej faworytów znajdują się wysokiej klasy kosmetyki oraz profesjonalne masaże liftingujące twarz.

Magia rąk, masaż idealny twarzy, cudowny krem. Nie potrzeba nic więcej i piękne myśli

- przyznała jakiś czas temu na swoim instagramowym profilu.

Gwiazda dba również o swoją formę fizyczną. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że jej dieta opiera się na warzywach, owocach i kaszach, a ważnym elementem codziennej rutyny jest picie ciepłej wody.

Nigdy nie odchudzam się rygorystycznie. Nakazy i zakazy nie działają dobrze. Najważniejszy jest spokój, zaufanie sobie i zachowanie równowagi

- powiedziała "Super Expressowi". Wygląda na to, że kluczem do niezwykłego uroku Magdy Gessler jest po prostu samoakceptacja i życie w zgodzie z własnymi przekonaniami.