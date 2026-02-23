Maria Sadowska jest dumna z córki. Lila nie poszła jednak w jej ślady

Maria Sadowska - znana reżyserka i piosenkarka, gościła w programie "Dzień dobry TVN" w towarzystwie swojej córki, Liliany. Wizyta stała się okazją do rozmowy o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą wychowywanie nastolatki i akceptacja jej własnych wyborów. Artystka, związana od 2017 roku z muzykiem Adrianem Łabanowskim, ma dwójkę dzieci: syna Iwo, urodzonego w 2015 roku, i córkę Lilianę, która w tym roku skończyła 14 lat. Okazuje się, że mimo muzycznych korzeni rodziny, Liliana wybrała zupełnie inną ścieżkę.

Maria Sadowska ma córkę i syna. Lilianna nie poszła w muzykę

Artystka, którą mogliśmy poznać chociażby jako trenerkę w programie "The Voice of Poland", doczekała się ze swoim mężem dwójki ukochanych dzieci. W 2012 roku na świat przyszła Lilianna, a trzy lata później jej brat Iwo. Choć Maria Sadowska na co dzień chroni prywatności swoich bliskich, to od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy w kwestii życia prywatnego. Ostatnio zabrała dojrzewającą pociechę do "Dzień Dobry TVN", gdzie przedmiotem rozmowy było wychowanie nastolatki i wspieranie jej zainteresowań. Lilianna próbowała początkowo zaangażować się w największą pasję mamy, czyli muzykę, ale ostatecznie zdecydowała się na sport.

"Jak byłam młodsza, chodziłam na lekcję śpiewu i fortepianu przez wiele lat. Był czas, że myślałam o śpiewie i graniu, ale to z czasem mi przeszło. Na gimnastykę artystyczną też chodziłam przez jakiś czas, ale nie sprawiało mi to przyjemności. Podobała mi się gimnastyka sportowa, jest to większe wyzwanie" - powiedziała nastolatka.

Artystka o roli rodzica. "To jest trudne zrozumieć"

Maria Sadowska nie ukrywa, że zaakceptowanie innej ścieżki jej dziecka było trudne. Marzyła o przekazaniu artystycznych zamiłowań następnemu pokoleniu. Teraz jednak całym sercem wspiera swoją córkę w rozwoju gimnastycznej pasji i dostrzega w tym cenne wartości pod kątem dorosłego życia.

"To jest trudne dla rodzica zrozumieć, że dziecko jest inne niż ty. Mnie się marzyło, że moje dzieci będą muzykami, ale widziałam, że Lilka ma ogromną pasję do gimnastyki. Poszliśmy za tą pasją. [...] To jest też krew, pot i łzy, nauka dyscypliny. To jest coś, co potem przydaje się w życiu" - podsumowała artystka.