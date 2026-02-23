Skład Polaków na Puchar Świata w Kulm. Wiemy, dlaczego zabraknie Kacpra Tomasiaka

Kadra na loty w Kulm

Maciej Maciusiak ogłosił listę skoczków, którzy zmierzą się z mamucią skocznią w austriackim Kulm. W zestawieniu na najbliższy Puchar Świata nie uwzględniono Kacpra Tomasiaka. Decyzja ta nie jest jednak podyktowana względami formy, a kalendarzem imprez mistrzowskich, w których 19-latek ma odegrać kluczową rolę. Do Austrii pojadą natomiast najbardziej doświadczeni reprezentanci. O punkty do klasyfikacji generalnej powalczą m.in. Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła. Skład uzupełnią Paweł Wąsek i Klemens Joniak.

Powołania na juniorski czempionat

Absencja Tomasiaka w Pucharze Świata wynika bezpośrednio z jego obecności w kadrze na Mistrzostwa Świata Juniorów w Lillehammer. Polski Związek Narciarski potwierdził, że trener Daniel Kwiatkowski zabiera do Norwegii silną, pięcioosobową drużynę. Oprócz Kacpra Tomasiaka, w składzie znaleźli się: Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak, Konrad Tomasiak oraz Kamil Waszek. Regulamin zawodów przewiduje start czterech zawodników z jednego kraju. O ostatecznym kształcie drużyny zadecyduje dyspozycja dnia podczas treningów na obiekcie Lysgaardsbakken.

Gra o dodatkowe miejsce w elicie

Indywidualne zmagania juniorów w Lillehammer mają w tym roku podwójną stawkę. Dobry występ młodych Polaków może przełożyć się na wymierne korzyści dla całej reprezentacji w końcówce sezonu zimowego. Medal wywalczony w konkursie indywidualnym gwarantuje bowiem zwiększenie limitu startowego na zawody najwyższej rangi, począwszy od marcowego turnieju w Oslo. Każdy kraj może zyskać w ten sposób maksymalnie jedną dodatkową przepustkę na Puchar Świata. Z tego przywileju, zgodnie z przepisami, będzie mógł skorzystać sam medalista lub inny wskazany przez sztab szkoleniowy junior.