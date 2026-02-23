Kevin Mglej się wygadał! Roksana Węgiel nie kryła złości. "Mój mąż wszystko wyjawił"

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Roksana Węgiel przekonała się do Tik Toka i postanowiła częściej łączyć się tam z fanami podczas transmisji na żywo. Live'y w aplikacji to nie tylko sposób na komunikację z wielbicielami, ale również dodatkowy zarobek. Internauci przesyłają wirtualne upominki, które można wymieniać później na pieniądze. W przypadku Roxie, jednej z najbardziej przedsiębiorczych gwiazd młodego pokolenia w naszym kraju, z pewnością nie chodzi jednak o dodatkowe wynagrodzenie. Artystka od chwili swojego debiutu dba o to, by mieć jak najbliższe relacje z osobami, które słuchają jej muzyki i kupują bilety na koncerty. Wielu z nich dorastało razem z nią!

Mglej wyjawił marzenie Roxie!

Podczas ostatniego takiego spotkania piosenkarce towarzyszył jej mąż Kevin. Gdy jeden z internautów zapytał gwiazdę o jej największe marzenie, ta nie chciała go zdradzić. Zrobił to za nią Mglej, któremu zwierzyła się na ucho. Mąż Roxie wyjawił, że marzy się jej udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. 21-latka podeszła do wyjawienia sekretu z dystansem, choć nie kryła zdenerwowania. Zabawny fragment krąży już po sieci.

Roxie Węgiel na Eurowizji?!

Jakie jest twoje największe marzenie? - zapytał jeden z fanów. Wokalistka przyznała, że posiada takowe, jednak nie wypowie go na głos. Zrobił to za nią jej mąż, gdy w zaufaniu wyszeptała mu je na ucho. 21-latka nie kryła zdenerwowania. Jak wyjaśniła, nie chce bowiem, żeby temat wracał do niej jak bumerang podczas wywiadów.

Jezus Maria, dobra, sama będę robić live'a. Mówiłam, żebyś nie mówił. Nie chciałam tego zdradzać, ale mój mąż wszystko wyjawił. Teraz będą spekulacje, kiedy pojadę na Eurowizję. Moje marzenie to jest zrobić międzynarodową karierę, takie zawodowe - podsumowała.

Wcześniej, w rozmowie z nami, Mglej wyjawił z kolei sekret żony.

Mega wstydzi się śpiewać w domu. To jest absurd. Wydawałoby się, że gdy twoją żoną jest popularna wokalistka pop, to cały czas śpiewa ci w domu swoje piosenki, cudze piosenki. Zupełnie tak nie jest. Roksana nie śpiewa w domu. Ba! Nawet, jak ma zajęcia wokalne online, bo czasem tak się zdarza, że nie ma czasu pojechać do Adama [trenera wokalu], to prosi mnie: "ej, a mógłbyś skoczyć z kimś na kawę?", "nie chciałbyś skoczyć na saunę, bo mam akurat zajęcia?" - wypalił przed kamerami w towarzystwie Roxie.