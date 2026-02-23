Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla kobiet : Do Sejmu wpłynęła petycja, która chce rozszerzyć obowiązek stawienia się przed komisją wojskową na wszystkie młode kobiety.

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, obejmie ona młode kobiety, które tak jak mężczyźni, kończą 19 lat w danym roczniku. Co to oznacza? To nie pobór do wojska! Głównym celem jest ewidencja stanu zdrowia i potencjału obronnego państwa, a nie automatyczne powołanie do służby.

Petycja, która może zmienić życie tysięcy Polek

Do Sejmu trafiła petycja, która wywraca do góry nogami dotychczasowy system kwalifikacji wojskowej w Polsce. Obecnie ten obowiązek dotyczy przede wszystkim mężczyzn kończących 19 lat. Autorzy nowego wniosku chcą, by analogiczna zasada objęła również wszystkie młode kobiety.

To gorący postulat, który co jakiś czas pojawia się w debacie publicznej. Jeśli Sejm zdecyduje się go przyjąć, to tysiące Polek może otrzymać wezwania do stawienia się przed wojskową komisją lekarską. Zmiana dotknie roczniki, które do tej pory nie były objęte takim obowiązkiem.

Kwalifikacja wojskowa dla kobiet. Czy to oznacza przymusowy pobór?

Pojawienie się takiej petycji od razu budzi jedno z kluczowych pytań: czy to oznacza, że Polki będą przymusowo powoływane do wojska? Autorzy petycji jasno rozróżniają te dwie kwestie: kwalifikacja to nie czynna służba wojskowa.

Obowiązek stawienia się przed komisją ma na celu przede wszystkim ewidencję. Lekarze ocenią stan zdrowia, a na podstawie badań zostanie przydzielona kategoria zdolności do służby wojskowej (np. „A” – zdolny/a do służby).

Po przejściu tego procesu osoby, które nie zdecydują się na dobrowolną służbę, zostaną przeniesione do tak zwanej rezerwy pasywnej. To oznacza, że państwo będzie miało wiedzę o ich potencjale, ale bez narzucania konkretnych obowiązków militarnych.

Dlaczego chcą kwalifikacji wojskowej kobiet?

Petycja przedstawia kilka kluczowych argumentów za objęciem kobiet obowiązkiem kwalifikacji wojskowej. Jeden z nich to postulat pełnej równości płci. Jeśli kobiety mają pełnię praw obywatelskich, powinny mieć także analogiczne obowiązki wobec państwa w kwestiach obronności.

Kolejny argument to poszukiwanie talentów dla wojska. Współczesna armia potrzebuje nie tylko żołnierzy liniowych, ale również szerokiej gamy specjalistów: informatyków, medyków, analityków danych czy logistyków. Kwalifikacja wojskowa pozwoliłaby zidentyfikować takie talenty również wśród kobiet, co znacznie poszerzyłoby pulę potencjalnych rekrutów.

Wnioskodawcy wskazują także na znaczenie kwalifikacji dla planowania obronnego. Pełniejsza ewidencja zasobów ludzkich, obejmująca całe roczniki, niezależnie od płci, ułatwiłaby państwu przygotowanie się na ewentualne kryzysy. To również element zwiększania świadomości obronnej w społeczeństwie oraz dopasowania do standardów międzynarodowych, obecnych w krajach takich jak Norwegia czy Szwecja.

Kiedy kwalifikacja wojskowa dla kobiet może stać się faktem? Kalendarz Sejmu

Na razie propozycja to jedynie petycja, która wpłynęła do Sejmu. Oznacza to, że proces jej rozpatrywania i ewentualnego wprowadzenia w życie może być długi i skomplikowany. Nie ma mowy o żadnych natychmiastowych zmianach, które wejdą w życie w najbliższych tygodniach.

Po pierwsze, Sejm musi podjąć decyzję o dalszych pracach nad petycją. Następnie, jeśli posłowie zdecydują się ją procedować, będzie musiała przejść przez wszystkie etapy legislacyjne: komisje, głosowania w obu izbach parlamentu, a na koniec trafić do podpisu prezydenta. Cały ten proces może potrwać wiele miesięcy, a nawet lat. Na ten moment nie ma więc konkretnej daty, od kiedy potencjalne zmiany mogłyby obowiązywać.

Jak będzie wyglądać kwalifikacja wojskowa, jeśli zmiany wejdą w życie?

Jeśli petycja zostanie przyjęta i przekształcona w obowiązujące prawo, procedura kwalifikacji wojskowej dla kobiet będzie bardzo podobna do tej, którą obecnie przechodzą mężczyźni. Młode kobiety, po osiągnięciu odpowiedniego wieku (zapewne 19 lat), otrzymają imienne wezwania do stawienia się na kwalifikację.

W wyznaczonym miejscu i czasie będą musiały stanąć przed powiatową komisją lekarską. Tam przejdą obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne. Po ich zakończeniu odbędzie się krótka rozmowa z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na koniec zostanie im przydzielona kategoria zdolności do służby wojskowej.

Warto podkreślić, że cały ten proces ma charakter informacyjny i ewidencyjny. Jeśli kobieta nie wyrazi chęci odbycia dobrowolnej służby wojskowej, po kwalifikacji trafi do rezerwy pasywnej. To standardowa procedura, która ma na celu jedynie określenie potencjału obronnego państwa.

