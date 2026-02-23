Roksana Węgiel gwiazdą ESKA Odwołuje Zimę! To nie pierwszy raz. Towarzyszyła nam już w 2020 roku!

ESKA Odwołuje Zimę 2026 - pierwsza gwiazda ujawniona i jest nią nie kto inny, a Roxie Węgiel! Chociaż piosenkarka w swoim najnowszym klipie do utworu "Na szeroką wodę" przekonuje, że kocha zimę, ewidentnie - tak jak my wszyscy - zatęskniła za słońcem, wysokimi temperaturami i beztroską atmosferą prawdziwego lata. Te po raz kolejny w samym środku zimowego sezonu gwarantuje Radio ESKA, które nie pozwala swoim słuchaczom zmarznąć.

Wokalistka została oficjalnie ogłoszona pierwszą gwiazdą tegorocznej odsłony akcji ESKA Odwołuje Zimę, w ramach której zabieramy słuchaczy hen daleko, tam, gdzie można zapomnieć o mrozie, śniegu, grubych kurtkach i krótkich dniach. Tym razem kierunek jest naprawdę spektakularny: oferujemy lot na Kanary oraz niezapomniany rejs po Atlantyku na pokładzie luksusowego statku Costa Fortuna, w towarzystwie ekipy Radia ESKA i naszych gwiazd. Słońce, ciepły wiatr, błękit oceanu i koncertowe emocje. Czy można prosić o coś jeszcze?

To nie pierwszy raz, kiedy wyruszamy z Roxie na zagraniczną wycieczkę do ciepłych krajów. W 2020 roku piosenkarka, jeszcze jako niepełnoletnia artystka, poleciała z nami do Dominikany, gdzie świętowała wyjątkowy moment w swojej karierze. To właśnie podczas pobytu tam, w gronie słuchaczy Radia ESKA, na Instagramie Roxie stuknął pierwszy milion obserwujących!

Powoli odsłaniamy karty tegorocznej odsłony akcji ESKA Odwołuje Zimę! Pierwszą gwiazdą, która poleci z nami na Kanary i przepłynie się po Atlantyku, jest Roksana Węgiel! Więcej informacji znajdziecie w social mediach Radia ESKA i na stronie EOZ.ESKA.PL.

Słuchacze spędzą tydzień na włoskim wycieczkowcu Costa Fortuna, który na 13 pokładach oferuje m.in. 4 baseny, 5 jacuzzi, 11 barów, 4 restauracje, a także teatr, dyskotekę oraz centrum odnowy biologicznej z siłownią i ścieżka do joggingu. W trakcie wyprawy zwiedzą Wyspy Kanaryjskie oraz Maderę.

Relacje i wejścia na żywo z pobytu będą nadawane w Radiu ESKA, będzie można je śledzić również na eska.pl i w social mediach stacji. Bilety można zdobyć w loterii na antenie Radia ESKA przez trzy tygodnie od 23 lutego. Natomiast od 16 marca, przez tydzień, ostatnie zaproszenia "last minute" będą do wygrania w konkursie wyłącznie dla użytkowników aplikacji Radia ESKA.