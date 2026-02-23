Piotr Zieliński przyłapany na trybunach. Towarzyszyli mu znani koledzy

Nerazzurri wrócili na zwycięską ścieżkę w Serie A, pewnie pokonując US Lecce 2:0. Wygrana ta pozwoliła zmazać plamę po wcześniejszym potknięciu w europejskich pucharach w starciu z Bodo/Glimt. Kolejny solidny występ zaliczył Piotr Zieliński, który spędził na boisku pełne 90 minut.

Zdobycie kompletu punktów przez mistrzów Włoch dało zawodnikom chwilę wytchnienia. W niedzielę grupa piłkarzy Interu, w tym polski pomocnik, wybrała się na trybuny, aby na żywo śledzić finałowe starcie turnieju olimpijskiego w hokeju. Zieliński z bliska obserwował zaciętą walkę o złoto pomiędzy reprezentacjami USA i Kanady.

Emocjonujące widowisko zakończyło się dopiero po dogrywce zwycięstwem Amerykanów 2:1. Bohaterem spotkania został Jack Hughes, którego trafienie zapewniło drużynie Stanów Zjednoczonych najcenniejszy kruszec. Dla USA był to dopiero trzeci tytuł mistrzowski w historii, po wcześniejszych triumfach w 1960 i 1980 roku.

Reprezentant Polski nie był na trybunach osamotniony. Towarzyszyli mu klubowi koledzy, którzy również wystąpili w ligowym meczu przeciwko Lecce. Obok Zielińskiego na widowni zasiedli Stefan de Vrij, Manuel Akanji oraz Carlos Augusto.

Czas na odpoczynek jest jednak bardzo ograniczony. Piłkarze Interu muszą teraz skupić się na nadchodzącym wyzwaniu w Lidze Mistrzów. We wtorkowy wieczór czeka ich kluczowy rewanż z FK Bodo/Glimt, w którym muszą odrobić straty po sensacyjnej porażce 1:3.